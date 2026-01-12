رئيس الاتحاد السكندري يؤكد اقتراب ناديه من ضم محمد مجدي أفشة

18 حجم الخط

أكد محمد أحمد سلامة، رئيس نادي الاتحاد السكندري، أن ناديه يقترب من الحصول على خدمات محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الجارية في يناير.

وقال سلامة، في تصريحات تلفزيونية، إن هناك جلسة مرتقبة مع اللاعب خلال الساعات المقبلة داخل مقر الأهلي لمناقشة تجديد عقده مع القلعة الحمراء، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي تمهيدا لإتمام الصفقة مع الاتحاد وأن الصفقة تمت بنسبة 95%.

وأضاف رئيس الاتحاد أن النادي سيعقد جلسة رسمية مع مسئولي الأهلي لحسم الصفقة، إضافة إلى الاتفاق على كافة التفاصيل المالية المتعلقة بانتقال اللاعب، مؤكدًا أن الأمور تسير بشكل إيجابي نحو إعلان الصفقة رسميا خلال الفترة المقبلة.

وكان مصدر مقرب من محمد مجدى أفشة لاعب الأهلي قد قال إنه يستعد لإصدار بيان الرحيل المؤقت عن الأهلي بعد اتفاقه على الرحيل إلى الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الحالي، مؤكدا أن أفشة وافق على عرض سيد البلد بعد الجلسة التي جمعته بمسئولي النادي الساحلي وجاري إعلان الأمر رسميا عبر منصات الأهلي والاتحاد.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في كأس عاصمة مصر

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في إطار منافسات مسابقة كأس عاصمة مصر.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع طلائع الجيش في الجولة السابعة من بطولة كأس عاصمة مصر يوم الخميس الموافق 15 يناير في تمام الساعة الخامسة مساء.

مباراة الأهلي وفاركو

وحقق الأهلي فوزًا كبيرًا على مضيفه فاركو بنتيجة 4-1، في المباراة التي أقيمت السبت على ملعب برج العرب في الإسكندرية، ضمن الجولة السادسة من بطولة كأس عاصمة مصر.

سجل أهداف الأهلي: حسين الشحات (هاتريك) وجراديشار، بينما سجل محمود فرحات هدف فاركو.

بهذه النتيجة، يحتل الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة الأولى ببطولة كأس عاصمة مصر، برصيد 6 نقاط، فيما يتواجد فاركو في المركز الثالث بـ 9 نقاط.

