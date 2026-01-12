الإثنين 12 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

رئيس الاتحاد السكندري يؤكد اقتراب ناديه من ضم محمد مجدي أفشة

أفشة، فيتو
أفشة، فيتو
18 حجم الخط

أكد محمد أحمد سلامة، رئيس نادي الاتحاد السكندري، أن ناديه يقترب من الحصول على خدمات محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الجارية في يناير.

وقال سلامة، في تصريحات تلفزيونية، إن هناك جلسة مرتقبة مع اللاعب خلال الساعات المقبلة داخل مقر الأهلي لمناقشة تجديد عقده مع القلعة الحمراء، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي تمهيدا لإتمام الصفقة مع الاتحاد وأن الصفقة تمت بنسبة 95%.

وأضاف رئيس الاتحاد أن النادي سيعقد جلسة رسمية مع مسئولي الأهلي لحسم الصفقة، إضافة إلى الاتفاق على كافة التفاصيل المالية المتعلقة بانتقال اللاعب، مؤكدًا أن الأمور تسير بشكل إيجابي نحو إعلان الصفقة رسميا خلال الفترة المقبلة.

وكان مصدر مقرب من محمد مجدى أفشة لاعب الأهلي قد قال إنه يستعد لإصدار بيان الرحيل المؤقت عن الأهلي بعد اتفاقه على الرحيل إلى الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الحالي، مؤكدا أن أفشة وافق على عرض سيد البلد بعد الجلسة التي جمعته بمسئولي النادي الساحلي وجاري إعلان الأمر رسميا عبر منصات الأهلي والاتحاد.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في كأس عاصمة مصر

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في إطار منافسات مسابقة كأس عاصمة مصر. 

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع طلائع الجيش في الجولة السابعة من بطولة كأس عاصمة مصر يوم الخميس الموافق 15 يناير في تمام الساعة الخامسة مساء. 

مباراة الأهلي وفاركو

وحقق الأهلي فوزًا كبيرًا على مضيفه فاركو بنتيجة 4-1، في المباراة التي أقيمت السبت على ملعب برج العرب في الإسكندرية، ضمن الجولة السادسة من بطولة كأس عاصمة مصر.

سجل أهداف الأهلي: حسين الشحات (هاتريك) وجراديشار، بينما سجل محمود فرحات هدف فاركو.

بهذه النتيجة، يحتل الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة الأولى ببطولة كأس عاصمة مصر، برصيد 6 نقاط، فيما يتواجد فاركو في المركز الثالث بـ 9 نقاط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محمد مجدي أفشة الاتحاد السكندري أفشة الأهلي كأس عاصمة مصر

مواد متعلقة

تشابي ألونسو بعد خسارة السوبر: البطولة الأقل أهمية وعلينا قفل الصفحة سريعا

أولمبيك ليون يقصي ليل ويتأهل لدور الـ 16 من كأس فرنسا

التعادل يحسم مواجهة إنتر ميلان ونابولي في قمة الدوري الإيطالي

شاهد، لحظة تتويج برشلونة ببطولة كأس السوبر الإسباني

الاتحاد السكندري يتعاقد مع خالد عبد الفتاح لاعب سيراميكا كليوباترا

علاء عبد العال يعلن قائمة غزل المحلة لمواجهة سيراميكا كليوباترا في كأس عاصمة مصر

شاهد، أهداف مباراة ريال مدريد وبرشلونة في نهائي السوبر الإسباني

شاهد، فرحة لاعبي برشلونة بعد التتويج بالسوبر الإسباني أمام ريال مدريد

ads

الأكثر قراءة

نشاط رياح قوية وبرق ورعد، حالة الطقس اليوم الإثنين

الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار غدا وتحذر غزيرة ورعدية ويصاحبها سقوط ثلوج

نجاة وزير دفاع بريطانيا بأعجوبة من قصف صواريخ "أوريشنيك"

شاحنة تدهس حشدًا تظاهر ضد إيران في لوس أنجلس الأمريكية (فيديو)

مارك روفالو وواندا سايكس يرتديان دبابيس "أوقفوا إدارة الهجرة" في حفل جولدن جلوب

طوارئ بالمواني البحرية بسبب تحذيرات هيئة الأرصاد

هايلي ستاينفيلد تستعرض حملها على السجادة الحمراء لحفل جولدن جلوب (صور)

بالأسماء، إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بالشوم والأسلحة بالدقهلية

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الأحد 11-1-2026

آخر تطورات سعر الدينار البحريني في البنوك المصرية اليوم الأحد 11-1-2026

كيلو الصفيح بـ 18 جنيها، أسعار الخردة في مصر اليوم الأحد 11-1-2026

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار اليوم الأحد 11-1-2026

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 8 سلع غذائية بعد إعلان التضخم في ديسمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 12 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 12 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 12 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية