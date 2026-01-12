رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية تكشف السبب وراء عودة ارتفاع الأسعار

18 حجم الخط

أسعار الأجهزة الكهربائية، قال جورج زكريا، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية، إن سوق الأجهزة الكهربائية واجه تحديات كبيرة خلال عام 2025، مشيرًا إلى أن حجم المبيعات تراجع بأكثر من 40%، وهو ما انعكس سلبًا على أوضاع التجار وحركة السوق بشكل عام.

وأوضح زكريا، خلال مداخلة عبر برنامج «ستوديو إكسترا» المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن العام الماضي كان من أصعب الأعوام على القطاع نتيجة ارتفاع التكاليف وتراجع القدرة الشرائية للمستهلكين.

عروض الكريسماس أعادت جزءًا من حركة البيع لكن ارتفاع أسعار النحاس ضغط على السوق

وأشار رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية إلى أن عروض الكريسماس ساهمت في تحريك السوق بشكل نسبي، ونجحت في إعادة بعض النشاط إلى حركة البيع، لافتًا إلى أن الشعبة كانت تأمل في استمرار هذه التخفيضات حتى نهاية العام لدعم التعافي.

وأوضح أن الارتفاع العالمي في أسعار النحاس حال دون استمرار تخفيضات أسعار الأجهزة الكهربائية، نظرًا لتأثيره المباشر على تكلفة الإنتاج، ما وضع المصنعين والتجار أمام ضغوط جديدة.

النحاس عنصر أساسي في معظم الأجهزة الكهربائية وارتفاعه ينعكس على تكلفة الإنتاج

وأكد زكريا أن النحاس يُعد عنصرًا رئيسيًا في تصنيع الأجهزة الكهربائية، حيث يدخل في محركات الخلاطات والثلاجات والغسالات، إضافة إلى مواسير ووصلات أجهزة التكييف، ما يجعل أي زيادة في سعره تنعكس مباشرة على أسعار الأجهزة النهائية.

دعوة لضبط النفس وتحمل الزيادة بين المصنع والتاجر والمستهلك

وناشد رئيس الشعبة المصنعين والتجار بضرورة التحلي بضبط النفس خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن السوق عانى خلال العامين الماضيين من ركود وخسائر كبيرة.

وأوضح أنه من الضروري توزيع عبء الزيادة، بحيث يتحمل المصنع والتاجر الجزء الأكبر منها، بينما يتحمل المستهلك جزءًا محدودًا فقط، مشددًا على ألا تتجاوز الزيادة في الأسعار نسبة 2 إلى 3% كحد أقصى.

زيادات طفيفة لن تؤثر على المبيعات واستقرار السوق أولوية خلال 2026

وأضاف زكريا أن أي زيادة طفيفة حتى لو وصلت إلى 5% سيكون تأثيرها محدودًا على المستهلك، ولن تؤدي إلى ارتباك في السوق أو تراجع جديد في المبيعات، مؤكدًا أن الحفاظ على استقرار السوق خلال العام الحالي أمر ضروري لتفادي تكرار حالة الركود التي شهدها القطاع سابقًا.

رئيس الشعبة: 90% من المحركات وملفات الأجهزة الكهربائية مستوردة

وحول مطالب المصنعين بتوفير بدائل محلية لمستلزمات الإنتاج، أوضح رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية أن نحو 90% من المحركات والملفات المستخدمة في الأجهزة يتم استيرادها من الخارج، باعتبارها من مستلزمات الإنتاج الأساسية التي لا يتوافر لها بديل محلي كافٍ حاليًا.

مطالب بتخفيف الأعباء عبر خفض الجمارك ورسوم التشغيل على مستلزمات الإنتاج

واختتم زكريا تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في دعم الصناعة، من خلال تخفيض الجمارك أو رسوم التشغيل على مستلزمات الإنتاج المستوردة، بما يسهم في خفض التكلفة النهائية والحفاظ على استقرار أسعار الأجهزة الكهربائية بالسوق.

