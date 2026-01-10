صُممت لقيادة شئون أمريكا في الحروب النووية، رحلة غامضة لطائرة "يوم القيامة" تثير المخاوف

18 حجم الخط

طائرة يوم القيامة الأمريكية، كشفت عدد من الصحف الغربية عن رحلة غامضة، قامت بها طائرة عسكرية أمريكية فائقة السرية، هبطت في الخميس الماضي في مطار لوس أنجلوس الدولي، ولأول مرة منذ 51 عامًا تهبط في مطار مدني، وطارت منه أمس الجمعة.

رحلة غامضة لطائرة يوم القيامة الأمريكية تثير المخاوف

والرحلة الغامضة قامت بها طائرة E-4B نايت ووتش، والمعروفة باسم طائرة “يوم القيامة” الأمريكية، حيث هبطت في مطار لوس أنجلوس الدولي، في أول زيارة لها على الإطلاق لمطار مدني، هبطت الطائرة أول أمس الخميس، وأقلعت أمس الجمعة برفقة طائرة نقل عسكرية من طراز C-17.

طائرة عسكرية أمريكية فائقة السرية تهبط في مطار لوس أنجلوس الدولي لأول مرة منذ 51 عامًا



هبطت طائرة "يوم القيامة"، واسمها الرسمي E-4B نايت ووتش، في مطار لوس أنجلوس الدولي، في أول زيارة لها على الإطلاق لمطار مدني.



صُممت هذه الطائرة لتحمل ويلات الحرب النووية، ولقيادة الحكومة… pic.twitter.com/w0M1Lnhcnl — Arab-Military (@ashrafnsier) January 10, 2026

وصُممت هذه الطائرة لتحمل ويلات الحرب النووية، ولقيادة الحكومة الأمريكية من الجو، وهي قادرة على التزود بالوقود جوًا والبقاء محلقة لأيام، وعادةً ما تكون هذه الطائرة مخفية في قواعد عسكرية، وقد أثار ظهورها المفاجئ بجوار الطائرات التجارية حالة من الذعر بين هواة مراقبة الطائرات.

وعلق بعض الخبراء العسكريين قائلين: "في عام 2026 فقط، تحلق طائرة عسكرية نووية فوق هوليوود وكأنها ضيف عادي".

وأكدت صحيفة "The Times of India" أن طائرة بوينج E-4B نايت ووتش، المعروفة باسم طائرة يوم القيامة، شوهدت في واشنطن، بعد أيام من اعتقال الولايات المتحدة لنيكولاس مادورو وزوجته من معسكر عسكري فنزويلي، بحسب تقارير الصحف الغربية، ونُقلت الطائرة إلى معسكر سبرينج، الذي يبعد حوالي 25 دقيقة عن البيت الأبيض، ثم حلّقت إلى لوس أنجلوس وعلى متنها وزير الحرب بيت هيجسيث.

طائرة يوم القيامة مركز قيادة للحكومة الأمريكية

وأكد مراقبو حركة الطيران أن “هذه الطائرة هي في الأساس مركز قيادة طائر مصمم للحفاظ على استمرار عمل الحكومة الأمريكية خلال أسوأ الأزمات، حتى في حال تضرر الأنظمة الأرضية”.

ولم يُعلن عن السبب الرسمي لهذه الرحلة لطائرة يوم القيامة، فيما وصف البعض الرحلة بأنها “الرحلة الغامضة”، حيث أكد المراقبون أن مثل هذه المشاهد لتحليق وهبوط الطائرة، والتي لها قدرة كبيرة على التخفي، يُعد أمرًا نادرًا للغاية، ودائمًا ما تُثير الشائعات حولها بسرعة، كما تثير المخاوف أيضًا لقدرة هذه الطائرة لتحمل ويلات الحرب النووية.

وأكد المراقبون الجويون أنه في السادس من يناير 2026، حلّقت طائرة E-4B نايت ووتش، من قاعدة أوفوت الجوية في أوماها، نبراسكا، إلى قاعدة أندروز المشتركة في ماريلاند، بالقرب من العاصمة واشنطن.

ولم يصدر أي بيان رسمي بشأن تحركات الطائرة، لكن وفقًا لبيانات تتبع الرحلات الجوية، فقد حلقت إلى لوس أنجلوس، وزعمت بعض التقارير أن هذه الزيارة كانت روتينية لوزير الحرب الأمريكي هيجسيث إلى لوس أنجلوس، حيث قام بتأدية اليمين لأربعين مجندًا في مركز معالجة دخول المجندين العسكريين، بالإضافة إلى خمسة من أفراد الحرس الوطني في كاليفورنيا.



وأفادت التقارير أن وزير الحرب بيت هيجسيث كان على متن الطائرة، حسبما صرحت الناشطة اليمينية لورا لومر، مؤكدة بأنها كانت مسافرة معه، ونشرت هذه المعلومات على منصة “إكس”.

وزير الحرب هيجسيث داخل طائرة يوم القيامة

في الوقت الذي أفاد بيان صادر عن وزارة الحرب الأمريكية بأن بيت هيجسيث كان من المقرر أن يزور قادة الصناعات الدفاعية في لوس أنجلوس، لكن البنتاجون لم يوضح سبب استخدام طائرة “يوم القيامة” بدلًا من طائرة العادية!

$372,496 per hour.



That’s what the Pentagon just spent to fly a nuclear command post to Los Angeles for an “industrial tour.”



The standard Cabinet jet costs $42,936/hour.



They chose the Doomsday Plane instead.



First time the E-4B Nightwatch has ever landed at LAX in its 51… pic.twitter.com/CX5GfnwjGj — Shanaka Anslem Perera ⚡ (@shanaka86) January 9, 2026



وأظهرت بيانات تتبع الرحلات أن طائرة يوم القيامة غادرت قاعدة أوفوت الجوية في أوماها، نبراسكا، في 6 يناير، وهبطت في قاعدة أندروز المشتركة بالقرب من واشنطن العاصمة، ثم حلقت الطائرة إلى لوس أنجلوس في 8 يناير.

واعتبر المراقبون أن تسلسل رحلة طائرة يوم القيامة من الرحلات الداخلية نادر بالنسبة لطائرة يوم القيامة، وأن مسار رحلتها يعتبر غامضًا، فنادرًا ما تُشاهد هذه الطائرة علنًا، حيث حظيت مقاطع الفيديو لهبوطها في مطار لوس أنجلوس الدولي باهتمام واسع.

وقال محللون إن مثل هذه الرحلات قد تكون جزءًا من تدريبات الاستعداد أو تدريب الطاقم، ولم يربط مسؤولو الدفاع الأمريكيين الرحلة بأي حالة طارئة، برغم من رحلتها الغامضة والتي أثارت المخاوف والتكهنات عند العديد من الأمريكيين وفي العالم.

سر الرحلة الغامضة لطائرة يوم القيامة

وتساءل العديد من المراقبين عن سر الرحلة الغامضة لطائرة يوم القيامة، وسبب رصدها لأول مرة منذ 51 عامًا في لوس أنجلوس، خاصة أن طائرة E-4B نايت ووتش تستخدم كمركز عمليات جوي، مما يُمكن الحكومة الأمريكية من مواصلة عملها في حال تدمير مراكز القيادة الأرضية.

طائرة يوم القيامة في قاعدة أوفوت الجوية بولاية نبراسكا، فيتو

وتم بناء الطائرة على أساس طائرة بوينج 747-200 مُعدلة، وهي مُصممة لتحمل هجمات النبضات الكهرومغناطيسية، التي يُمكنها تعطيل الأنظمة الإلكترونية بعد الانفجارات النووية، حيث تمتلك الطائرة أنظمة اتصالات متطورة تُتيح التواصل مع القوات العسكرية الأمريكية في جميع أنحاء العالم، كما يُمكنها توجيه أوامر الحرب وتنسيق إجراءات السلطات المدنية، حيث تصرح القوات الجوية الأمريكية بأن طائرة يوم القيامة تستخدم خلال حالات الطوارئ، وهي مُخصصة للحالات التي تتعطل فيها أنظمة القيادة الأرضية.

وتستطيع طائرة يوم القيامة البقاء في الجو لفترات طويلة، بسبب إمكانية التزود بالوقود أثناء الطيران، ويمكنها استيعاب ما يصل إلى 110 أفراد، بمن فيهم القادة العسكريون وموظفو الاستخبارات وفرق الاتصالات، وتبقى طائرة واحدة على الأقل من طراز E-4B نايت ووتش في حالة تأهب دائم، ويتولى تشغيل هذا الأسطول سرب القيادة والسيطرة المحمول جوًا.

وأكد المراقبون أن تاريخ تشغيل طائرة يوم القيامة الأمريكية نادر، وأنها لم تُستخدم إلا مرة واحدة خلال حالة طوارئ حقيقية، وذلك بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، حيث ساهمت في ضمان استمرارية العمليات الحكومية.

الرحلة الغامضة لطائرة يوم القيامة تثير القلق

ورغم أن الطائرة تُجري طلعات تدريبية سنويًا، إلا أن هبوطها في المطارات الرئيسية أو المدنية نادر الحدوث، وهو ما يفسر سر مخاوف الرأي العام الأمريكي والعالمي، بعد رصدها في لوس أنجلوس، وقيامها بهذه الرحلة الغامضة.

ويقول المحللون العسكريون: إن “التحركات النادرة لا تُشير دائمًا إلى وجود خطر، بل إن إعادة التموضع الروتيني إجراء شائع لضمان الجاهزية”.

تصميم طائرة يوم القيامة من الداخل، فيتو

لكن بعض المحللين عبروا عن قلقهم، لأن الرحلة الغامضة لطائرة يوم القيامة تزامنت مع تصاعد التوترات العالمية، بما في ذلك العمليات العسكرية الأمريكية المرتبطة بفنزويلا، ونقل الرئيس نيكولاس مادورو إلى نيويورك، بالإضافة لتهديد أمريكا لجزيرة جرينلاند وكولومبيا وكوبا، وإيران.

لكن المسئولين الأمريكيين لم يؤكدوا أي صلة بين هذه الأحداث ورحلة “طائرة يوم القيامة”، ومع ذلك، أثار توقيت الرحلة الغامضة أثار تساؤلات عديدة.

وطائرة يوم القيامة صُممت هذه الطائرة لدعم الحكومة الأمريكية خلال حالات الطوارئ، بما في ذلك النزاعات النووية، ويُعد وجودها في مطار مدني رئيسي أمرًا نادرًا وغريبًا، خاصة أن توقيت الرحلة جاءت في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والعمليات العسكرية الأمريكية الأخيرة في الخارج. ولم يقدم المسؤولون الأمريكيون تفسيرًا، الأمر الذي زاد من شغف الرأي العام لمعرفة رحلة طائرة يوم القيامة.

وصُممت طائرة E-4B لحالات الطوارئ، على عكس طائرة الرئاسة الأمريكية (إير فورس ون)، المخصصة للرئيس فقط، فيمكن لطائرة E-4B أن تعمل كمقر قيادة للإدارة، في حال تدمير واشنطن العاصمة أو مراكز القيادة الأرضية أو تعطلها.

وتمكن هذه الطائرة الرئيس الأمريكي ووزراء حكومته من إدارة شؤون الدولة من الجو، ويمكن أن تحمل على متنها ما يصل إلى 110 أشخاص ويشغل سلاح الجو في آن واحد، كما تستطيع طائرة يوم القيامة البقاء في الجو لمدة 12 ساعة دون التزود بالوقود، ولساعات إضافية بعد التزود به.

ويوجد في أمريكا أربع طائرات من طراز 48-E نايت ووتش، طائرة يوم القيامة، وتبقى واحدة منها على الأقل في حالة تأهب دائم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.