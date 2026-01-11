الأحد 11 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يناير 2026

معاش تكافل وكرامة،
معاش تكافل وكرامة، فيتو
18 حجم الخط
ads

يترقب العديد من المواطنين من مستحقي برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة صرف معاش شهر يناير 2026 والتي من المقرر أن يتم صرفها منتصف الشهر الجاري.

 

ويستعرض موقع “فيتو” التفاصيل كاملة بشأن، موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يناير 2026 ويتم تقديم دعم نقدي لـ4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، بما يقرب من 18 مليون مواطن تقريبًا.

 

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يناير 2026

 

ووفق وزارة التضامن الاجتماعي من المقرر أن يتم صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يناير 2026 يوم الخميس المقبل الموافق 15 يناير 2026.

 

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 

 

- الدخول على بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة التابعة لوزارة التضامن من هذا الرابـــط.

- قم بكتابة رقم بطاقة الرقم القومي.

- اضغط استعلام.

 

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

أن يتجاوز عمر المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة 65 عامًا.

أن يكون المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة من أصحاب الأمراض المزمنة.

الأشخاص ذوي الإعاقة.

الأسرة التي لا تمتلك أرضًا زراعية أكثر من نصف فدان، ولا تمتلك سيارات، أو عقارات.

أن يكون لدى الأسرة التي تطلب الدعم، أطفال من عمر 6 سنوات مقيدون بالمدارس، بنسبة حضور 80% على الأقل

أن يكون رب الأسرة أو زوجته لا يعملان في وظائف حكومية، أو خاصة.

 

ويحقق برنامج "تكافل وكرامة" جانبًا مهمًّا من دعم الدولة للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، ويقدم مساعدات نقدية مشروطة وغير مشروطة للأسر والأفراد الأولى بالرعاية مع توجيه قدراتهم لصالح التنمية المستدامة في مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة التضامن الاجتماعي الاسر الاولي بالرعاية برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة برنامج تكافل وكرامة موعد صرف معاش تكافل وكرامة وزارة التضامن الاجتماعي

مواد متعلقة

المستندات المطلوبة لتحديث بيانات مستفيدي تكافل وكرامة 2026

التضامن الاجتماعي في 2025.. 48225 حضانة تقدم خدماتها للأطفال.. 1.4 مليون بطاقة خدمات متكاملة لذوي الهمم.. وتخصيص 54 مليار جنيه لـ “تكافل وكرامة”

9 أسباب لوقف معاش تكافل وكرامة 2026

رابط تقديم تظلمات تكافل وكرامة 2026
ads

الأكثر قراءة

ارتفاع النترات العادي واليوريا، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

اتحاد الكرة: تصريحات صلاح هدية ثمينة للاعبين وحسام حسن مستمر لمونديال 2026

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يناير 2026

الموت يفجع الفنان محمد رمضان

مدرب كوت ديفوار: سقطنا في فخ الخبرة المصرية والأهداف التي استقبلناها غير مقبولة

مواعيد مباريات اليوم الأحد، أبرزها كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة

مسلسلات رمضان 2026، حمادة هلال يعثر على بردية تعود لجده محارب الجان في المداح 6

معهد التغذية يكشف عن أطعمة ترفع نسبة الحديد في الجسم

خدمات

المزيد

انخفاض البتلو 30 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم الأحد في الأسواق

بيان مهم لحاجزي شقق الإسكان المتوسط قبل التخصيص

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب وهذا العيار يسجل 6915 جنيهًا

رسميا، أسعار 9 عملات عربية وأجنبية بالبنك المركزي

المزيد

انفوجراف

قبل لقاء الحسم بين الفراعنة والأفيال.. تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 11 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 11 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 11 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية