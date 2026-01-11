18 حجم الخط

يترقب العديد من المواطنين من مستحقي برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة صرف معاش شهر يناير 2026 والتي من المقرر أن يتم صرفها منتصف الشهر الجاري.

ويستعرض موقع “فيتو” التفاصيل كاملة بشأن، موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يناير 2026 ويتم تقديم دعم نقدي لـ4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، بما يقرب من 18 مليون مواطن تقريبًا.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يناير 2026

ووفق وزارة التضامن الاجتماعي من المقرر أن يتم صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يناير 2026 يوم الخميس المقبل الموافق 15 يناير 2026.

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

- الدخول على بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة التابعة لوزارة التضامن من هذا الرابـــط.

- قم بكتابة رقم بطاقة الرقم القومي.

- اضغط استعلام.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

أن يتجاوز عمر المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة 65 عامًا.

أن يكون المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة من أصحاب الأمراض المزمنة.

الأشخاص ذوي الإعاقة.

الأسرة التي لا تمتلك أرضًا زراعية أكثر من نصف فدان، ولا تمتلك سيارات، أو عقارات.

أن يكون لدى الأسرة التي تطلب الدعم، أطفال من عمر 6 سنوات مقيدون بالمدارس، بنسبة حضور 80% على الأقل

أن يكون رب الأسرة أو زوجته لا يعملان في وظائف حكومية، أو خاصة.

ويحقق برنامج "تكافل وكرامة" جانبًا مهمًّا من دعم الدولة للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، ويقدم مساعدات نقدية مشروطة وغير مشروطة للأسر والأفراد الأولى بالرعاية مع توجيه قدراتهم لصالح التنمية المستدامة في مصر.

