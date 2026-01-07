عشرات المقاتلات الأمريكية تنطلق من بريطانيا نحو الشرق الأوسط.. طائرات سي-17 جلوب ماستر تنقل جنود “مطاردو الليل” لوجهة غير معلومة.. ومهمة خطيرة للقوات الأمريكية خلال ساعات

18 حجم الخط

المقاتلات الأمريكية تتجه للشرق الأوسط، كشفت بعض وسائل الإعلام الغربية عن حركة غير عادية للطائرات العسكرية الأمريكية وطائرات التزويد بالوقود، التابعة للسلاح الجوي الأمريكي، وهي تغادر القاعدة العسكرية الجوية الأمريكية في بريطانيا متجهة لمنطقة الشرق الأوسط.

عشرات الطائرات والمقاتلات الأمريكية تتجه للشرق الأوسط

وأكد موقع "المراقب Visioner" الأمريكي أنه "خلال الساعات القليلة الماضية، غادرت عشرات من طائرات التزود بالوقود جوًا التابعة لسلاح الجو الأمريكي، وطائرات النقل العسكري الثقيلة من طراز C-5 وC-17، الولايات المتحدة وقاعدة جوية أمريكية في المملكة المتحدة، متجهةً نحو الشرق الأوسط".

وفقًا لما نسبته لمصادر متعددة، أشار الموقع الأمريكي "المراقب" إلى أن الولايات المتحدة تستعد لشن ضربات ضد إيران ، ويعكس هذا التحرك نقل القوات إلى المنطقة.

وتساءلت صحيفة "The Sunday Gardian"، عن طائرات سي-17 جلوب ماستر؟ ولماذا تنشر الولايات المتحدة هذه الطائرات الثقيلة في المملكة المتحدة الآن؟ هل هي ضربة أخرى أم مجرد تدريب؟

ما هي طائرات سي-17 جلوب ماستر الأمريكية؟

وأكدت صحيفة "ذي صنداي جاردين" أن طائرات سي-17 جلوب ماستر الأمريكية هبطت في المملكة المتحدة، وسط توترات عالمية، في إطار استعدادات واشنطن لعمليات مستقبلية، متسائلة: "هل الضربة الجديدة قادمة من الولايات المتحدة؟ ما هي طائرات سي-17 غلوب ماستر

طائرة سي 17 جلوب ماستر الأمريكية، فيتو

وذكرت الصحيفة البريطانية في تقرير لها أن "وصول عدد من طائرات سي-17 جلوب ماستر الأمريكية المفاجئ إلى القواعد الجوية البريطانية، لفت الأنظار في جميع أنحاء أوروبا، حيث تشير واشنطن إلى استعدادها لتحرك عسكري سريع وسط تصاعد عدم الاستقرار في عدة مناطق".

وأكدت "ذي صنداي جاردين" أنه خلال الأيام القليلة الماضية، هبطت طائرات النقل والقتال الأمريكية في قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني "فيرفورد" بمقاطعة جلوسترشير، وقاعدتي سلاح الجو الملكي البريطاني "ميلدنهال ولاكينهيث" بمقاطعة سوفولك، حيث تُستخدم هذه القواعد بشكل مشترك من قبل سلاح الجو الملكي البريطاني وسلاح الجو الأمريكي.

ويقول محللون عسكريون: إن حجم وسرعة الانتشار يشيران إلى تخطيط للطوارئ وليس إلى تدريب روتيني، بحسب الصحيفة البريطانية.

تفاصيل المقاتلة سى-17 جلوب ماستر

وكشفت "ذي صنداي جاردين"تفاصيل الطائرة سى-17 جلوب ماستر، مؤكدة أن الطائرة الأمريكية على عكس الطائرات المقاتلة، حيث صُممت سي-17 جلوب ماستر للتنقل، وليس للقتال، ويكشف وجودها إلى الاستعداد لنشر سريع للقوات، ونقل المعدات، ومهام القوات الخاصة، حيث تستطيع هذه الطائرات نقل المروحيات والمركبات المدرعة وأعداد كبيرة من الأفراد عبر القارات في رحلة واحدة.

حجم طائرة سي 17 جلوب ماستر الأمريكية، فيتو

والسؤال الذي طرحته الصحيفة البريطانية "لماذا تهبط طائرات النقل العسكرية الأمريكية من طراز C-17 جلوب ماستر في المملكة المتحدة؟"

وكشفت الصحيفة البريطانية أن "موقع بريطانيا الجغرافي وبنيتها التحتية المتطورة، جعلها مركزًا حيويًا للعمليات الأمريكية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تُشكل قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني "فيرفورد"، على وجه الخصوص، جسرًا جويًا رئيسيًا للتنقل العسكري عبر المحيط الأطلنطي".

وأكدت " "ذي صنداي جاردين" أن التطورات الأمريكية الأخيرة زادت من تسارع الأوضاع، فبعد إعتقال رئيس فنزويلا، في غارة نفذتها القوات الخاصة الأمريكية، أصدرت واشنطن تحذيرات إضافية تتعلق بعدد من الدول، ومنها (إيران وجزيرة جرينلاند) وشحنات النفط الخاضعة للعقوبات، وكل موقف يحمل مخاطر مختلفة، لكن جميعها تتطلب القدرة على التحرك بسرعة، بحسب الرؤية الأمريكية التي حددها رئيسها دونالد ترامب.

مهام خاصة لقوات مطاردو الليل الأمريكية

ويظهر وجود طائرات C-17 جلوب ماستر في المملكة المتحدة، وظهور القوات الخاصة الأمريكية، عن وضع يمكن أن يكون خطيرًا، ويكشف وجود خطة الولايات المتحدة الأمريكية لغزو الدولة القادمة، فبعض الطائرات المشاركة انطلقت من قواعد أمريكية تابعة للفوج 160 للطيران الخاص، المعروف باسم "مطاردو الليل"، وتتخصص هذه الوحدة في العمليات الليلية السرية وعمليات الإنزال الجوي باستخدام المروحيات.

قوات مطاردو الليل الأمريكية، فيتو

كما أن وجود مروحيات (بلاك هوك وشينوك) في القواعد البريطانية، وإن لم يُؤكد رسميًا، يُعزز التكهنات بأن بريطانيا تُستخدم كمحطة إمداد لوجستي لمهام القوات الخاصة، وليست نقطة انطلاق قتالية، بحسب "ذي صنداي جاردين".

وهناك جانب آخر يتعلق بناقلة نفط فنزويلية خاضعة للعقوبات، يتم تتبعها شمال المياه البريطانية، وتراقب طائرات الحلفاء السفينة، التي يُقال إنها غيرت علمها إلى العلم الروسي، بحسب الصحيفة البريطانية، وقد يستخدم المخططون العسكريون القواعد البريطانية لدعم عمليات المراقبة أو الاعتراض في حال تصاعد التوترات.

أهمية سي-17 جلوب ماستر في الجيش الأمريكي

وتُعد طائرات سي-17 جلوب ماستر مهمة في الجيش الأمريكي، فهي واحدة من أكبر طائرات النقل في العالم، ولديها القدرة على نقل الجنود والمركبات العسكرية والمعدات الثقيلة لمسافات طويلة، كما يُمكن للجنود القفز بالمظلات من الطائرة أثناء المهام.

يبلغ طول طائرة سي-17 جلوب ماستر نحو 53.035 مترًا، وتستخدم محركات توربينية قوية، ويمكنها حمل أكثر من 68,038.85 كيلو من البضائع، مما يجعلها طائرة أساسية للانتشار العسكري السريع.

سي جلوب ماستر حميل طائرة هليكوبتر من طراز سي إتش-47 شينوك، فيتو

أما طائرة AC-130J جوسترايدر فهي أصغر حجمًا، لكنها مُسلحة تسليحًا ثقيلًا، وصُممت لدعم القوات البرية وضرب الأهداف من الجو. وهي مُجهزة بمدفع عيار 30 ملم، ومدفع هاوتزر عيار 105 ملم، وصواريخ هيلفاير، مما يُتيح لها قوة نارية هائلة.

وأكدت "The Sunday Gardian" أن بعض هذه الطائرات أنطلقت من قواعد أمريكية في جورجيا وكنتاكي، حيث تتمركز فوج الطيران 160 للعمليات الخاصة، المعروف باسم "مطاردو الليل"، فهذه الوحدة النخبوية تتخصص في نقل القوات الخاصة جوًا إلى ساحات القتال، وخاصةً ليلًا، كما يُمكن لهذه الطائرات دعم عمليات موسعة، كما حدث في الضربة التي وجهتها أمريكا ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في سوريا، وشاركتها القوات الأوروبية، وفقًا لتقرير صحيفة "التايمز".

وزارة الحرب الأمريكية تمتنع عن التحدث عن المهمة

وبرغم النشاط المتزايد للطائرات الأمريكية القتالية في قواعدها العسكرية في بريطانيا، لكن وزارة الحرب الأمريكية أمتنعت عن التعليق على "النشاط العملياتي للدول الأخرى"، وتمسكت بسياستها المُتبعة منذ زمن طويل، لكن الصحف الغربية تؤكد أن رسالة واشنطن واضحة، وهي أن الولايات المتحدة تُريد حرية الحركة عبر مسارح عمليات مُتعددة، من خلال نشر طائرات نقل ثقيلة بدلًا من المقاتلات.

إنزال ليلي لقوات مطاردو الليل الأمريكية، فيتو

وتُشير الولايات المتحدة إلى مرونتها. سواءً أكان الأمر يتعلق بالاستجابة للاضطرابات، أو فرض العقوبات، أو دعم الحلفاء، فإن طائرة جلوب ماستر تمكن واشنطن من التحرك أولًا ثم شرح الموقف بعد ذلك.

وتُعد طائرات سي-17 جلوب ماستر مميزة للغاية، فهي ليست مُخصصة للقتال، بل لنقل الطائرات الثقيلة والمروحيات مثل شينوك وأباتشي. كما أن طائرات سي-17 جلوب ماستر هي طائرة نقل عسكرية كبيرة مُصممة لمهام النقل الجوي التكتيكية بعيدة المدى، ويمكنها الإقلاع من مدارج قصيرة ووعرة مع حمل حمولات ثقيلة. ويعتمد عليها سلاح الجو الأمريكي والدول الحليفة في الانتشار السريع حول العالم.

وتنقل طائرة سي-17 جلوب ماستر القوات والمركبات العسكرية والمروحيات والمساعدات الإنسانية، كما تدعم عمليات الإنزال الجوي والإخلاء الطبي والإغاثة في حالات الكوارث.

