انخفاض البتلو 30 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم الأحد في الأسواق
أسعار اللحمة اليوم، شهدت أسعار اللحوم الحمراء تباينًا ملحوظًا اليوم الأحد،وفق أحدث نشرة صادرة عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وسط متابعة يومية للتغيّرات في سعر اللحمة بأسواق المحافظات ومحال الجزارة.
أسعار اللحوم اليوم في الأسواق
وتستعرض «فيتو» حركة أسعار اللحوم اليوم الكندوز والضاني والبتلو بمختلف أنواعها، وفقًا لآخر تحديث رسمي، وذلك على النحو الآتي:
أسعار اللحمة الضاني الصافي
متوسط السعر: 435 جنيهًا للكيلو.
التغيير: ارتفاع 50 قرشًا
نطاق السعر: من 390 إلى 500 جنيه للكيلو.
أسعار اللحمة الضاني بالعظم
متوسط السعر: 388 جنيها للكيلو
التغيير: انخفاض 27 جنيهًا
نطاق السعر: من 320 إلى 450 جنيها
أسعار اللحمة البتلو الصافي
متوسط السعر: 439 جنيها
التغيير: انخفاض 3 جنيهات
نطاق السعر: 380 – 500 جنيه للكيلو
أسعار اللحمة البتلو بالعظم
متوسط السعر: 415 جنيها
التغيير: انخفاض 30 جنيها
نطاق السعر: 360 – 480 جنيها للكيلو
أسعار اللحمة الكندوز كبير السن
متوسط السعر: 369 جنيهًا
التغيير: انخفاض 22 جنيها
نطاق السعر: 280 – 400 جنيه للكيلو
أسعار اللحمة الكندوز صغير السن
متوسط السعر: 407 جنيهات
التغيير: ارتفاع 3 جنيهات
نطاق السعر: 350 – 500 جنيه للكيلو
أسعار اللحمة الكندوز متوسط السن
متوسط السعر: 410 جنيهات
التغيير: انخفاض جنيه
نطاق السعر: 365 – 450 جنيها للكيلو
