الأحد 11 يناير 2026
اقتصاد

انخفاض البتلو 30 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم الأحد في الأسواق

أسعار اللحوم، فيتو
أسعار اللحمة اليوم، شهدت أسعار اللحوم الحمراء تباينًا ملحوظًا اليوم الأحد،وفق أحدث نشرة صادرة عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وسط متابعة يومية للتغيّرات في سعر اللحمة بأسواق المحافظات ومحال الجزارة.

أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

وتستعرض «فيتو» حركة أسعار اللحوم اليوم الكندوز والضاني والبتلو بمختلف أنواعها، وفقًا لآخر تحديث رسمي، وذلك على النحو الآتي:

أسعار اللحمة الضاني الصافي

متوسط السعر: 435 جنيهًا للكيلو.

التغيير: ارتفاع 50 قرشًا

نطاق السعر: من 390 إلى 500 جنيه للكيلو.

أسعار اللحمة الضاني بالعظم

متوسط السعر: 388 جنيها للكيلو

التغيير: انخفاض 27 جنيهًا

نطاق السعر: من 320 إلى 450 جنيها

أسعار اللحمة، فيتو
أسعار اللحمة البتلو الصافي

متوسط السعر: 439 جنيها

التغيير: انخفاض 3 جنيهات

نطاق السعر: 380 – 500 جنيه للكيلو

أسعار اللحمة البتلو بالعظم

متوسط السعر: 415 جنيها

التغيير: انخفاض 30 جنيها

نطاق السعر: 360 – 480 جنيها للكيلو

أسعار اللحمة الكندوز كبير السن

متوسط السعر: 369 جنيهًا

التغيير: انخفاض 22 جنيها

نطاق السعر: 280 – 400 جنيه للكيلو

أسعار اللحمة، فيتو
أسعار اللحمة الكندوز صغير السن

متوسط السعر: 407 جنيهات

التغيير: ارتفاع 3 جنيهات

نطاق السعر: 350 – 500 جنيه للكيلو

أسعار اللحمة الكندوز متوسط السن

متوسط السعر: 410 جنيهات

التغيير: انخفاض جنيه

نطاق السعر: 365 – 450 جنيها للكيلو

الجريدة الرسمية