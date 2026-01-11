مواعيد مباريات اليوم الأحد، أبرزها كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة

18 حجم الخط

تشهد ملاعب كرة القدم الأوروبية اليوم الأحد وجبة كروية دسمة، حيث تتجه الأنظار صوب المملكة العربية السعودية لمتابعة نهائي السوبر الإسباني، بينما تشتعل المنافسة في الدوريات الكبرى وكأس الاتحاد الإنجليزي.

كأس السوبر الإسباني (النهائي)



برشلونة ضد ريال مدريد | الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة | القناة الناقلة: (ثمانية thmanyah)

الدوري الإيطالي



ليتشي ضد بارما | الساعة 1:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة | القناة الناقلة: AD Sports Premium 1

فيورنتينا ضد ميلان | الساعة 4:00 عصرًا بتوقيت القاهرة | القناة الناقلة: AD Sports Premium 1

فيرونا ضد لاتسيو | الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة | القناة الناقلة: AD Sports Premium 1

إنتر ميلان ضد نابولي | الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة | القناة الناقلة: AD Sports Premium 1

الدوري الإسباني



رايو فاليكانو ضد مايوركا | الساعة 3:00 عصرًا بتوقيت القاهرة | القناة الناقلة: beIN Sports HD 3

ليفانتي ضد إسبانيول | الساعة 5:15 مساءً بتوقيت القاهرة | القناة الناقلة: beIN Sports HD 3

كأس الاتحاد الإنجليزي



ديربي كاونتي ضد ليدز يونايتد | الساعة 2:00 ظهرًا بتوقيت القاهرة | القناة الناقلة: beIN Sports HD 1

بورتسموث ضد آرسنال | الساعة 4:00 عصرًا بتوقيت القاهرة | القناة الناقلة: beIN Sports HD 1

مانشستر يونايتد ضد برايتون | الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة | القناة الناقلة: beIN Sports HD 1

الدوري الألماني



بوروسيا مونشنجلادباخ ضد أوجسبورج | الساعة 4:30 عصرًا بتوقيت القاهرة | القناة الناقلة: beIN Sports HD 5

بايرن ميونخ ضد فولفسبورج | الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة | القناة الناقلة: beIN Sports HD 5

كأس فرنسا



سوشو ضد لانس | الساعة 4:00 عصرًا بتوقيت القاهرة | القناة الناقلة: beIN Sports HD 4

نانت ضد نيس | الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة | القناة الناقلة: beIN Sports HD 4

ليل ضد ليون | الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة | القناة الناقلة: beIN Sports HD 4

