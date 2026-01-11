معهد التغذية يكشف عن أطعمة ترفع نسبة الحديد في الجسم

18 حجم الخط

أكد معهد التغذية أن الأنيميا أو مرض فقر الدم يمكن التعامل معها جزئيًا من خلال تعديل النظام الغذائي، واستخدام الطعام كمكمل طبيعي يساعد على رفع نسبة الحديد في الجسم، إلى جانب العلاج الطبي عند الحاجة.



وأوضح المعهد القومي للتغذية أن الخطوة الأولى تتمثل في زيادة تناول الأطعمة الغنية بالحديد، سواء من المصادر الحيوانية أو النباتية، لما لها من دور أساسي في تكوين الهيموجلوبين المسئول عن نقل الأكسجين في الدم.



مصادر الحديد الحيوانية

وأشار معهد التغذية إلى أنه يمكن الحصول على مصادر الحديد الحيوانية من خلال هذه الأطعمة تتضمن:



الكبدة، القلوب، الكلاوي، اللحوم الحمراء، وكبدة الفراخ، وهي من أكثر المصادر امتصاصا داخل الجسم.



مصادر الحديد النباتية



وتشمل مصادر الحديد النباتية، الفول، العدس، الحمص، الفول السوداني، الجرجير، البقدونس، السبانخ، البلح، والعسل الأسود.



وأوضح معهد التغذية، أن امتصاص الحديد يتحسن بشكل كبير عند تناوله مع فيتامين "سي"، لذلك ينصح بإدخال أطعمة غنية بهذا الفيتامين في الوجبات اليومية، مثل: البرتقال، اليوسفي، الليمون، الجوافة، الكيوي، البطيخ، الطماطم، الفلفل الأخضر والملون، والقرنبيط.



فيما شدد معهد التغذية على أهمية تجنب شرب الشاي والقهوة مباشرة بعد الوجبات، لأنهما يقللان من امتصاص الحديد، موصيًا بتناولها بعد الأكل بساعتين على الأقل، أو قبل الوجبة بساعة.

وأكد المعهد القومي للتغذية أن التغذية السليمة عنصر أساسي في الوقاية من الأنيميا، لكنها لا تغني عن استشارة الطبيب في الحالات المتقدمة أو المزمنة.

