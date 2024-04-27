السبت 27 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أمريكا تخصص 13 مليار دولار لتطوير طائرة يوم القيامة

طائرة يوم القيامة،
طائرة يوم القيامة، فيتو

منحت القوات الجوية الأمريكية شركة سييرا نيفادا "SNC" عقدًا بقيمة 13 مليار دولار لتطوير طائرة "يوم القيامة"، كبديل عن طائرة الخدمة من طراز "E-4B".

تطوير طائرة يوم القيامة

ومن المتوقع أن يستمر عقد مركز العمليات المحمولة جوًا "SAOC" الجديد حتى يوليو عام 2036، وفق ما أورده موقع "بريكينج ديفينس"، أمس الجمعة.

وسيحل البرنامج محل أسطول القوات الجوية القديم المكون من أربع طائرات من طراز "E-4B"، المعروفة باسم "نايت ووتش" أو المركز الوطني للعمليات المحمولة جوًا، والتي تنقل عادة وزير الدفاع، مثلما يمكنها العمل كمركز متنقل للقيادة والسيطرة النووية.

Advertisements

ومن المتوقع أن تقوم شركة "SNC" ليس فقط بدمج الأنظمة العسكرية، مثل التزود بالوقود الجوي والاتصالات الآمنة، ولكن أيضًا تقوية الطائرات التجارية ضد الهجمات الإلكترونية والنووية.


ونقل الموقع عن متحدث باسم القوات الجوية، قوله: "لتلبية المتطلبات التشغيلية، سيتألف نظام الأسلحة من طائرة تجارية مشتقة سيتم تقويتها وتعديلها لتلبية المتطلبات العسكرية".

نظام أسلحة الأمن القومي

وأضاف المتحدث أنه سيتم تطوير الطائرة باستخدام نهج الأنظمة المفتوحة المعيارية، وسيتم إنشاء أنظمة الدعم الأرضي المصاحبة "لتمكين العمليات والاستدامة والتعديلات المستقبلية لنظام أسلحة SAOC طوال دورة حياتها".

وقال المتحدث إن تطوير نظام أسلحة الأمن القومي المهم هذا يضمن أن تكون قدرة القيادة والتحكم والاتصالات النووية التابعة للوزارة ذات صلة من الناحية التشغيلية وآمنة لعقود قادمة.

وبموجب الاعتمادات التي أقرها الكونجرس للعام المالي 2024، لدى القوات الجوية 744 مليون دولار للاستثمار في برنامج "SAOC" هذا العام.

طائرة الموت، حادث غريب لطائرة بوينج أثناء تحليقها في السماء ونجاة 176 راكبا (فيديو)

أمريكا عن رفضها إرسال أنظمة باتريوت لأوكرانيا: ليس لدينا فائض

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

القوات الجوية الأمريكية الكونجرس أمريكا نيفادا طائرة يوم القيامة طائرة بوينج

مواد متعلقة

أمريكا عن رفضها إرسال أنظمة باتريوت لأوكرانيا: ليس لدينا فائض

اندلاع حريق هائل إثر انحراف قطار محمل ببنزين في أمريكا

أمريكا تزعم عدم وجود أدلة علي ارتكاب جيش الاحتلال إبادة جماعية في غزة
ads

الأكثر قراءة

أسطورة ليفربول يكشف سر خلاف صلاح وكلوب

مشادة بين محمد صلاح ويورجن كلوب في مباراة ليفربول ووست هام (فيديو)

يورجن كلوب يعلق على مشادته مع محمد صلاح

سكرتير شعبة الذهب: تراجع أسعار الذهب والفضة

الأغلى بـ 3 آلاف جنيه.. أسعار المراوح في الأسواق.. وشعبة الأجهزة الكهربائية تزف بشرى للمواطنين

أول تعليق من مها الصغير على شائعة انفصالها عن أحمد السقا

أبو تريكة يلوم محمد صلاح في واقعة كلوب: لازم تحترم مدربك

الطفل العائد من الموت، الأمن العام يكشف حقيقة الفيديو المثير للجدل على السوشيال ميديا

منوعات

المزيد

تسبب في حالة تسمم، إغلاق مطعم شهير بالسعودية

سيتولى إحضار الطعام، تفاصيل احتفال الأمير ويليام وكيت بذكرى زواجهما

مزاد علني لبيع ساعة أغنى رجل كان على تايتانيك

أعاصير وعواصف رعدية عنيفة تضرب عدة ولايات بالولايات المتحدة

المزيد

خدمات

المزيد

تجاوز 25 ألف دولار، سعر القصدير اليوم السبت 27 أبريل 2024

سعر السكر في السوق اليوم السبت 27 أبريل 2024

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم السبت

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم السبت في السوق

المزيد
ads

انفوجراف

المدخل الوحيد للمساعدات الإنسانية.. مدينة الفاشر مأوى آلاف النازحين (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

ما هي البروج ومن هما الشاهد والمشهود، محمد سيد طنطاوي يجيب

هل يعد الموت في الأماكن المقدسة من علامات حسن الخاتمة؟.. الإفتاء تجيب

تفسير حلم زرع العنب في المنام وعلاقته بالسعادة والرزق والوفير

المزيد
الجريدة الرسمية