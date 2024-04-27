أمريكا تخصص 13 مليار دولار لتطوير طائرة يوم القيامة

منحت القوات الجوية الأمريكية شركة سييرا نيفادا "SNC" عقدًا بقيمة 13 مليار دولار لتطوير طائرة "يوم القيامة"، كبديل عن طائرة الخدمة من طراز "E-4B".

تطوير طائرة يوم القيامة

ومن المتوقع أن يستمر عقد مركز العمليات المحمولة جوًا "SAOC" الجديد حتى يوليو عام 2036، وفق ما أورده موقع "بريكينج ديفينس"، أمس الجمعة.

وسيحل البرنامج محل أسطول القوات الجوية القديم المكون من أربع طائرات من طراز "E-4B"، المعروفة باسم "نايت ووتش" أو المركز الوطني للعمليات المحمولة جوًا، والتي تنقل عادة وزير الدفاع، مثلما يمكنها العمل كمركز متنقل للقيادة والسيطرة النووية.

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ومن المتوقع أن تقوم شركة "SNC" ليس فقط بدمج الأنظمة العسكرية، مثل التزود بالوقود الجوي والاتصالات الآمنة، ولكن أيضًا تقوية الطائرات التجارية ضد الهجمات الإلكترونية والنووية.



ونقل الموقع عن متحدث باسم القوات الجوية، قوله: "لتلبية المتطلبات التشغيلية، سيتألف نظام الأسلحة من طائرة تجارية مشتقة سيتم تقويتها وتعديلها لتلبية المتطلبات العسكرية".

نظام أسلحة الأمن القومي

وأضاف المتحدث أنه سيتم تطوير الطائرة باستخدام نهج الأنظمة المفتوحة المعيارية، وسيتم إنشاء أنظمة الدعم الأرضي المصاحبة "لتمكين العمليات والاستدامة والتعديلات المستقبلية لنظام أسلحة SAOC طوال دورة حياتها".

وقال المتحدث إن تطوير نظام أسلحة الأمن القومي المهم هذا يضمن أن تكون قدرة القيادة والتحكم والاتصالات النووية التابعة للوزارة ذات صلة من الناحية التشغيلية وآمنة لعقود قادمة.

وبموجب الاعتمادات التي أقرها الكونجرس للعام المالي 2024، لدى القوات الجوية 744 مليون دولار للاستثمار في برنامج "SAOC" هذا العام.