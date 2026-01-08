مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية يحذر من مواجهة وشيكة بين "إيران" و"أمريكا وإسرائيل"

18 حجم الخط

كشف اللواء عادل العمدة، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، عن اقتراب حدوث مواجهة محتملة بين إيران وكل من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، في ظل التصعيد المتبادل، وتحذيرات القيادة العسكرية الإيرانية من أي تهديدات خارجية.

وأوضح العمدة، في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن تحذير قائد الجيش الإيراني من أن طهران «لن تقف مكتوفة الأيدي» يعكس إدراكًا إيرانيًا لطبيعة المرحلة الراهنة، خاصة بعد الدعم الأمريكي والإسرائيلي المعلن للاحتجاجات المناهضة للحكومة داخل إيران، وهو ما تراه طهران تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي.

أمريكا تشعل الصراع الداخلي في إيران

وأكد مستشار أكاديمية ناصر العسكرية أن الولايات المتحدة سبق أن أعلنت، أثناء هجومها على فنزويلا، أن هناك ثلاث دول أخرى قد تواجه المصير نفسه، مرجحًا أن تكون إيران من بينها، ما يعزز احتمالات حدوث مواجهة قريبة.

وأضاف أن واشنطن تمهد لأي تحرك عسكري محتمل عبر إشعال الأوضاع الداخلية وزيادة حدة الصراع داخل إيران، وهو ما يتجلى في موجات الاحتجاجات الحالية، إلى جانب إعلان التعاطف والدعم مع القوى المناهضة للنظام الإيراني، في محاولة لإضعاف الجبهة الداخلية قبل أي تصعيد خارجي.

الاستراتيجية الأمريكية والقراءة المستقبلية للأحداث

وأشار اللواء عادل العمدة إلى أن الاستراتيجية الأمريكية تعتمد على قراءة مستقبلية للأحداث، وتسعى إلى تعزيز الفتن داخل الدول المستهدفة، بما يخدم مصالحها الاستراتيجية.

ولفت إلى أن التوتر المتصاعد في المنطقة دفع الولايات المتحدة إلى البحث عن بدائل لمصادر الطاقة، وهو ما يفسر توجهها نحو فنزويلا في ظل الصراع مع إيران.

تحذيرات إيرانية وتصعيد في الخطاب

وفي السياق ذاته، حذر القائد العام للجيش الإيراني، اللواء أمير حاتمي، من أن إيران لن تسمح بتهديدها من قبل قوى خارجية، مؤكدًا أن تصعيد خطاب «الأعداء» ضد طهران يُعد تهديدًا مباشرًا، ولن يمر دون رد.

احتجاجات داخلية ومطالب حكومية بالتهدئة

وتتواصل احتجاجات أصحاب المحلات التجارية في العاصمة الإيرانية طهران، وسط حالة من التوتر الداخلي. وفي هذا الإطار، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن المهمة الأساسية للحكومة هي معالجة المشكلات وليس خلق أزمات جديدة.

وشدد بزشكيان على ضرورة استماع الحكومة إلى الشارع ومراجعة سياساتها في حال وجود عدم رضا شعبي عن الأداء الحكومي، مؤكدًا أن تعزيز ثقة المواطنين في النظام يمثل أولوية استراتيجية للحفاظ على الاستقرار الداخلي، في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة.

