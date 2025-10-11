السبت 11 أكتوبر 2025
خارج الحدود

6 طائرات أمريكية تتوجه لإسرائيل استعدادا لزيارة ترامب، تعرف على مواصفاتها

ترامب
ترامب

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن 6 طائرات أمريكية كبيرة في طريقها إلى إسرائيل استعدادا لزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرتقبة الإثنين المقبل.

طائرات أمريكية في طريقها لإسرائيل استعدادا لزيارة ترامب
 

وأفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بأن 6 طائرات بوينج من طراز "سي 17" في طريقها إلى إسرائيل قبيل زيارة ترامب، مشيرة إلى أن هذا النوع من الطائرات يستخدم في النقل الإستراتيجي والتكتيكي، كما يمكن استخدامها في نقل القوات حول العالم.

ومن المقرر أن يجري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارة إلى الشرق الاوسط يبدأها من إسرائيل ثم يتجه إلى مصر لحضور التوقيع على اتفاق غزة بين حماس وإسرائيل.

إسرائيل ترامب غزة

