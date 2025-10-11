6 طائرات أمريكية تتوجه لإسرائيل استعدادا لزيارة ترامب، تعرف على مواصفاتها

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن 6 طائرات أمريكية كبيرة في طريقها إلى إسرائيل استعدادا لزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرتقبة الإثنين المقبل.

طائرات أمريكية في طريقها لإسرائيل استعدادا لزيارة ترامب



وأفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بأن 6 طائرات بوينج من طراز "سي 17" في طريقها إلى إسرائيل قبيل زيارة ترامب، مشيرة إلى أن هذا النوع من الطائرات يستخدم في النقل الإستراتيجي والتكتيكي، كما يمكن استخدامها في نقل القوات حول العالم.

ومن المقرر أن يجري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارة إلى الشرق الاوسط يبدأها من إسرائيل ثم يتجه إلى مصر لحضور التوقيع على اتفاق غزة بين حماس وإسرائيل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.