اندلاع حريق هائل في أكبر مصفاة نفط على الساحل الغربي الأمريكي (فيديو)

اندلع حريق هائل، في مصفاة نفط تابعة لشركة شيفرون جنوب كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لما أوردت وسائل إعلام أمريكية.

وقال العديد من الأشخاص إنهم سمعوا دويا عاليا، وإنهم شعروا بهزة أرضية أو بدا وكأنه تحطم طائرة، نظرا إلى قرب المصفاة من مطار لوس أنجلوس الدولي.

وأشارت القناة التلفزيونية "فوكس 11" إلى أنه تم استدعاء فرق الإطفاء في جميع أنحاء منطقة "ساوث باي" للمساعدة، كما تم إغلاق شارع "روزكرانس" من "فيستا ديل مار" إلى طريق "باسيفيك كوست" السريع، وطريق "باسيفيك كوست" السريع من شارع "روزكرانس" إلى شارع "إل سيغوندو" حيث توجد المصفاة، وحثت السلطات الناس على تجنب المنطقة.

وقالت القناة إنه من غير الواضح حتى اللحظة سبب الحريق أو ما إذا كان قد تم الإبلاغ عن أي إصابات.

الجدير بالذكر، أن هذه المصفاة تمتد على مساحة ميلين مربعين، وتوفر أكثر من 40% من وقود الطائرات وأكثر من 20% من وقود السيارات في جميع أنحاء جنوب كاليفورنيا. وهي أكبر مصفاة نفط منتجة على الساحل الغربي.

