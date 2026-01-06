مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية: تصرفات ترامب أعادت أمريكا إلى «دبلوماسية القوة»

18 حجم الخط

قال اللواء عادل العمدة، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية: إن تصرفات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعادت أمريكا إلى «دبلوماسية القوة» إلى حدٍّ كبير، ولكن بصيغة حديثة، فهو أعاد إحياء منطق القوة العارية الذي يقوم على منطق الربح القومي المباشر.

وأوضح اللواء عادل العمدة فى تصريح خاص لـ فيتو: ترامب تعامل مع السياسة الخارجية بمنطق: ماذا تكسب أمريكا الآن؟ من يدفع؟ من يحمي مصالحنا الاقتصادية؟ وهو منطق يشبه مرحلة الإمبريالية الأمريكية المبكرة مثل (الحرب الإسبانية–الأمريكية 1898) أو دبلوماسية الزوارق الحربية في أمريكا اللاتينية.

ترامب استخدم منطق القوة العارية لكن بأدوات حديثة



وأضاف: ترامب استخدم منطق القوة العارية لكن بأدوات حديثة تتمثل في العقوبات القصوى والابتزاز الاقتصادي والتهديد العسكري دون التورط الطويل بالاضافة الى تهميش القانون الدولي والمؤسسات متعددة الأطراف، كما أنه احتقر الأمم المتحدة وهاجم حلف الناتو علنًا وانسحب من اتفاقيات دولية (المناخ، النووي الإيراني) وهو ما يعيدنا إلى عصر ما قبل الحرب العالمية الثانية حين كانت القوة، لا القواعد، هي المحدد الرئيسي للسلوك الدولي، فترامب استخدم القوة كأداة تفاوض.

العمدة: ترامب لا يستخدم القوة فقط للحرب بل للضغط والتخويف

وواصل العمدة حديثه قائلا: ترامب لا يستخدم القوة فقط للحرب، بل للضغط وللتخويف ولفرض شروط تفاوضية مثل ما حدث مع إيران والصين (حرب تجارية + تهديد استراتيجي)، والذى يميّز “دبلوماسية القوة الترامبية” عن الماضي الإمبريالي إن نسخة ترامب تعتبر هيمنة دون احتلال مباشروتحكم اقتصادي ومالي دون استعمار تقليدى من خلال ضربات خاطفة وضغط دون تواجد جيوش دائمة أي أننا أمام إمبريالية بلا تكلفة طويلة.

تصرفات ترامب تؤدى إلى تسريع انهيار النظام الدولي الليبرالي

وتابع: هناك تداعيات لسياسات ترامب على النظام العالمي تتمثل فى تسريع انهيار النظام الدولي الليبرالي، بعد ما كسر هيبة القواعد وسيادة القانون الدولي واحترام الاتفاقيات، بالاضافة الى شرعنة سلوكيات القوة لدى دول أخرى حين تتصرف الدولة الأقوى بلا قيود فمثلا روسيا تبرر التدخل في أوكرانيا والصين تبرر التدخل في تايوان وبحر الصين، وتركيا وإيران توسعان نفوذهما الإقليمي أي أننا ننتقل من نظام عالمي قائم على القواعد إلى نظام تنافسي قائم على موازين القوة وايضا تفكك التحالفات التقليدية.

العمدة: حلفاء أمريكا فقدوا الثقة في الضمان الأمريكي

واختتم المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية: حلفاء أمريكا لم يعودوا واثقين من الضمان الأمريكي وبدأوا في التفكير في الاعتماد الذاتي (أوروبا – شرق آسيا) وهذا يُضعف الناتو وفكرة الردع الجماعي والاستقرار طويل الأمد مع تصاعد منطق “الدولة القلقة”، والدول المتوسطة ستتبنى سياسات أكثر حرصًا ستنوّع تحالفاتها ستعتمد على توازنات مرنة لا ولاءات ثابتة وهو ما نراه فعليًا في تعدد الشراكات، وسياسة عدم الانحياز الجديدة ودبلوماسية القوة التي أعادها ترامب لم تُنقذ الهيمنة الأمريكية لكنها عجّلت بتآكل شرعيتها، نحن لا نعيش عودة للماضي بالكامل، بل مرحلة انتقالية فوضوية بين نظام عالمي قديم يحتضر ونظام جديد لم يولد بعد.

