ترامب يقرر انسحاب أمريكا من 66 منظمة دولية ووقف تمويل عشرات الكيانات

18 حجم الخط

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر انسحاب الولايات المتحدة من 66 منظمة دولية، في خطوة تعكس تصعيدًا جديدًا في سياسته الخارجية القائمة على إعادة تقييم التزامات واشنطن الدولية.

البيت الأبيض: المنظمات الأممية وغيرها لا تخدم مصالح أمريكا

وأوضح البيان أن قرار الانسحاب جاء بعد مراجعة شاملة خلصت إلى أن هذه المنظمات لا تحقق مصالح الولايات المتحدة السياسية أو الاقتصادية أو الأمنية، ولا تتوافق مع أولويات الإدارة الحالية.

ترامب يعلن وقف تمويل كيانات أممية وغير أممية

وبحسب البيت الأبيض، أصدر ترامب أوامر مباشرة بـوقف المشاركة في تمويل 31 كيانًا تابعًا لـ الأمم المتحدة، إلى جانب 35 منظمة دولية غير أممية، في إطار سياسة خفض الالتزامات المالية الخارجية.

إعادة توجيه الموارد للداخل الأمريكي

وأكدت الإدارة الأمريكية أن الأموال التي كانت تُخصص لتلك المنظمات الأممية وغير الأممية سيتم إعادة توجيهها لدعم الأمن القومي والاقتصاد الداخلي، مع التركيز على الدفاع، والبنية التحتية، ودعم المواطن الأمريكي.

نهج أمريكي متشدد يعيد تشكيل السياسة الخارجية

ويأتي هذا القرار ضمن توجه أوسع لترامب نحو تقليص الدور متعدد الأطراف للولايات المتحدة، وتعزيز التحركات الأحادية التي تخدم ما تصفه الإدارة بـ«المصلحة الأمريكية المباشرة».

ردود فعل دولية مرتقبة بعد قرارات ترامب بشأن الكيانات الأممية

ومن المتوقع أن يثير القرار ردود فعل دولية واسعة، خاصة داخل المؤسسات الأممية، في ظل مخاوف من تأثير الخطوة على برامج إنسانية وتنموية تعتمد جزئيًا على التمويل الأمريكي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.