اتحاد الكرة: تصريحات صلاح هدية ثمينة للاعبين وحسام حسن مستمر لمونديال 2026

أكد مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن منتخب مصر استحق الاحتفال بعد الوصول إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025، مشيرًا إلى أن الروح القتالية والالتزام كانا العنوان الأبرز خلال مشوار البطولة.

تصريحات صلاح هدية نفسية للاعبي منتخب مصر

أوضح أبو زهرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن تصريحات محمد صلاح لعبت دورًا مهمًا في إخراج أفضل ما لدى لاعبي منتخب مصر، واعتبرها بمثابة “هدية نفسية” للفريق، ساعدت على تخفيف الضغوط ومنحت اللاعبين ثقة أكبر داخل الملعب.

مصطفى أبو زهرة، فيتو

طي صفحة كوت ديفوار والاستعداد للسنغال

وأضاف أبو زهرة: “المصريين ربنا خلقهم مش بيخافوا، والحمد لله كنا على قدر المسئولية ونجحنا في تخطي كوت ديفوار، لكن الأهم الآن هو غلق صفحة الاحتفال والتركيز الكامل في المباراة المقبلة”.

وتطرق عضو اتحاد الكرة إلى برنامج إعداد منتخب مصر خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الترتيبات لمعسكر قطر انتهت، إذ يخوض منتخبنا ودية أمام السعودية، إلى جانب الاتفاق على مباراة ودية قوية أمام منتخب البرازيل، مع وجود ودية أخرى سيتم حسمها قريبًا، ضمن خطة إعداد شاملة وقوية استعدادًا لكأس العالم 2026.

واختتم مصطفى أبو زهرة تصريحاته بالتأكيد على أن حسام حسن مستمر في منصبه، قائلًا: «حسام حسن سيكون المدير الفني لمنتخب مصر في كأس العالم 2026، والأمر محسوم ومنتهي».

