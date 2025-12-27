سفير إيران في بغداد: طائرات أمريكية تتجسس علينا من الأجواء العراقية

18 حجم الخط

قال محمد كاظم آل صادق، سفير إيران في العراق، إن طائرات تجسسية أمريكية ترصد إيران من الأجواء العراقية.

وكشف السفير في تصريحات إعلامية عن رصد طهران لرحلات جوية تجسسية أمريكية تستخدم الأجواء العراقية للتجسس على الأراضي الإيرانية، وقال: "يتم تقديم دعم جوي لرحلات إسرائيلية في أجواء العراق، وهذا يعد تهديدا".

النظام السياسي في العراق

وجدد السفير الإيراني في العراق استعداد بلاده لحماية النظام السياسي في العراق إذا ما طلبت بغداد ذلك رسميا.

وأكد السفير احترام طهران لقرارات الحكومة العراقية، واستعدادها للتعامل إيجابيًا مع كل ما يحفظ حقوق المقاومة وسيادة الدولة.

وأعلن آل صادق أن إيران عادت إلى الاستعداد الكامل للرد على أي عمل عدائي من جانب الكيان الصهيوني، مشيرًا إلى أن الأخير لجأ إلى الولايات المتحدة للتوسط في وقف إطلاق النار.

وأوضح أن موافقة طهران على الهدنة تهدف إلى إفشال مخططات من يتهمون إيران بالرغبة في استمرار الحرب.

وأكد السفير الإيراني أن فصائل المقاومة العراقية قد بلغت مرحلة من النضج تتيح لها اتخاذ قراراتها بشكل مستقل، وذلك في تعليق على مبادرة مجموعات عراقية تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة.

وشدد على أن هذه الفصائل تتردد في موضوع حصر السلاح بسبب مخاوف من تبعاته وأشار إلى أن العلاقة بين إيران وهذه الفصائل تاريخية وعريقة، لكنها اليوم قادرة على اتخاذ قراراتها دون تدخل.

