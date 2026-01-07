وزير الحرب الأمريكي يفرض حظرا شاملا على النفط الفنزويلي لكل دول العالم

18 حجم الخط

فنزويلا، أعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث فرض حظر كامل على النفط الفنزويلي يشمل جميع دول العالم.

قرار جديد من ترامب بشأن النفط الفنزويلي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، أن فنزويلا ستسلم ما بين 30 و50 مليون برميل من النفط إلى الولايات المتحدة.

ترامب: بيع النفط الفنزويلي بسعر السوق

وقال ترامب عبر منصة "تروث سوشيال: "سيتم بيع هذا النفط بسعر السوق، وسأتحكم أنا، بصفتي رئيس الولايات المتحدة، في تلك الأموال لضمان استخدامها لصالح شعب فنزويلا والولايات المتحدة".

وأضاف أن "النفط سيتم نقله بواسطة سفن التخزين، وسيصل مباشرة إلى أرصفة التفريغ في الولايات المتحدة"، مشيرًا إلى أنه طلب من وزير الطاقة كريس رايت "تنفيذ هذه الخطة على الفور".

احتياطيات فنزويلا من النفط الخام

وتملك فنزويلا نحو 303 مليارات برميل من النفط الخام، ما يمثل حوالي 17٪ من احتياطيات العالم، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

ويستخدم الأمريكيون نحو 20 مليون برميل يوميًا، فيما تنتج البلاد حوالي 13.4 مليون برميل يوميًا من النفط الخام، بحسب بيانات الوكالة والمجموعات التجارية.

وانخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن ‍فنزويلا «ستسلم» ما بين 30 إلى 50 مليون برميل من النفط الخاضع للعقوبات إلى الولايات المتحدة.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 78 سنتًا أو 1.37 في المئة إلى 56.35 دولار للبرميل بحلول الساعة 02:00 بتوقيت جرينتش، وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 61 سنتًا أو واحدًا في المئة إلى 60.09 دولار للبرميل.

