أخبار مصر: حادث مروع بالمنيا يوقع عشرات الضحايا، بيان من الصين بشأن إقليم أرض الصومال، مواجهة مصيرية لمنتخب مصر اليوم

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

اليوم، الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن نتيجة جولة الإعادة في 27 دائرة ملغاة

تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرًا صحفيًّا بمقر الهيئة، اليوم السبت، في تمام الساعة الثانية ظهرًا، لإعلان نتائج جولة الإعادة للمرحلة الأولى لبعض الدوائر الانتخابية عن المقاعد المخصصة للنظام الفردي من انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥.

مصرع وإصابة 20 شخصا، أسماء ضحايا ومصابي حادث طريق المنيا الصحراوي

حصلت فيتو على أسماء ضحايا ومصابي حادث التصادم المروع الذي وقع على الطريق الصحراوي بمحافظة المنيا وأسفر عن مصرع 11 شخصًا وإصابة 9 آخرين في واحدة من أخطر حوادث الطرق خلال الساعات الماضية.

سنسيطر عليها سواء أعجبهم أم لا، ترامب يكشف سبب إصراره على امتلاك جرينلاند (فيديو)

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، عن السبب وراء إصراره على امتلاك الولايات المتحدة جزيرة جرينلاند، التي تعد إقليمًا مستقلًا تابعًا لمملكة الدنمارك.

وزيرا التضامن والعمل يوجهان بصرف مساعدات لأسر ضحايا حادث طريق المنيا الصحراوي

وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد جبران وزير العمل بصرف المساعدات المقررة من الوزارتين لأسرة كل حالة وفاة في ضحايا حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ربع نقل كانت تقل عددًا من العمال بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز سمالوط محافظة المنيا، مما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا ومصابين.

بدءا من اليوم، تعديلات جديدة في خطوط سير بعض القطارات

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إدخال تعديلات جديدة على مسير عدد من القطارات، اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 10 يناير 2026، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتحسين مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وتعظيم الاستفادة من طاقة أسطول الوحدات المتحركة.

الصين ترد على افتراءات وزير بإقليم "صومالي لاند": مهما فعلتم لن تستطيعوا تغيير الحقيقة

أصدرت السفارة الصينية لدى الصومال بيانًا الجمعة، ردت من خلاله على مغالطات وحملة تضليل يشنها إقليم "صومالي لاند".

منتخب مصر يواجه كوت ديفوار اليوم لحسم تأشيرة المربع الذهبي بأمم أفريقيا

يدخل منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم السبت، مواجهة من العيار الثقيل، عندما يواجه نظيره كوت ديفوار في الدور ربع النهائي ببطولة أمم إفريقيا 2025، المقامة حاليًّا في المغرب وتختتم فعالياتها يوم 18 يناير الجاري.

اليوم، فتح باب الطعون والتظلمات في انتخابات رئاسة حزب الوفد

أكدت اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد أن الجدول الزمني للطعون والتظلمات يشمل يومى السبت والأحد ١٠ و١١ يناير ٢٠٢٦، على أن تعلن الكشوف النهائية للمرشحين يوم الإثنين ١٢ يناير في تمام العاشرة صباحًا وتجرى الانتخابات في ٣٠ يناير الجاري.

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة، أبرزها موقعة مصر وكوت ديفوار

يشهد اليوم السبت 10 يناير 2026، إقامة العديد من المباريات الهامة التي من أبرزها مباراة مصر وكوت ديفوار بأمم أفريقيا.

تحالف ثلاثي، رئيسة فنزويلا المؤقتة تكشف نهجها لمواجهة "العدوان الأمريكي"

كشفت رئيسة فنزويلا بالوكالة ديلسي رودريجيز، اليوم السبت، أن بلادها ستواجه "العدوان الأمريكي" بالسبل الدبلوماسية، فيما أعلنت حكومتها خطوات لاستئناف العلاقات مع واشنطن بعد اعتقال سلفها.

فرنسا تهدد بسحب تصاريح الإقامة من الأجانب حال الاحتفالات الجماعية بكأس أمم أفريقيا

هددت السلطات الفرنسية بسحب تصاريح الإقامة من الأجانب الذين يخلون بالنظام العام أثناء احتفالاتهم بفوز فرقهم الوطنية في كأس أمم أفريقيا الجارية بالمغرب.

فيروز تلقي اليوم نظرة الوداع الأخير على ابنها هلي الرحباني

تتهيأ كنيسة رقاد السيدة بمنطقة المحيدثة في بكفيا، اليوم السبت، لوداع مهيب للراحل هلي الرحباني، نجل الفنانة فيروز، حيث ستقام جنازته المنتظرة وستكون العيون على والدته الفنانة فيروز التي تعيش واحدة من أثقل لحظات حياتها، ليس فقط لأنها ستلقي نظرة الوداع الأخيرة على ابنها الذي عاش بعيدًا عن أضواء الشهرة وقريبًا جدًّا من قلبها، ولكن لأنها تودعه بعد فترة قصيرة من وداع آخر موجع لفقيدها زياد الرحباني الذي رحل عن عالمنا منذ شهور قليلة.

مبابي يصل إلى جدة للمشاركة في "الكلاسيكو" ويفاجئ السعوديين: السلام عليكم (فيديو)

وصل النجم الفرنسي كيليان مبابي، اليوم السبت، إلى مدينة جدة، استعدادًا للمشاركة في مباراة القمة المرتقبة بنهائي كأس السوبر الإسباني، التي تجمع ريال مدريد وبرشلونة.

بمشاركة 16 عرضا وتكريم 17 فنانا، انطلاق فعاليات الدورة الـ 16 من مهرجان المسرح العربي

يشهد المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية مساء اليوم السبت في تمام الساعة السابعة انطلاق فعاليات الدورة السادسة عشرة لـ مهرجان المسرح العربي، وتقام هذه الدورة بتنظيم مشترك بين الهيئة العربية للمسرح ووزارة الثقافة المصرية، وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أخطر مما تتصور وغير قابلة للعلاج، تحذير هام من الاستخدام اليومي لسماعات الأذن

تحوَّل استخدام سماعات الأذن إلى عادة يومية لا يستغني عنها كثيرون، في المنزل وخارجه، أثناء التنقل أو ممارسة الرياضة.

بكاء صامويل إيتو بعد الخسارة أمام المغرب ووداع أمم أفريقيا (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر "إكس"، فيديو لبكاء صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني، عقب الهزيمة أمام المغرب في المباراة التي جرت على ملعب مركب الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط، ضمن منافسات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.

