مبابي يصل إلى جدة للمشاركة في "الكلاسيكو" ويفاجئ السعوديين: السلام عليكم (فيديو)

السوبر الإسباني، وصل النجم الفرنسي كيليان مبابي، اليوم السبت، إلى مدينة جدة، استعدادًا للمشاركة في مباراة القمة المرتقبة بنهائي كأس السوبر الإسباني، التي تجمع ريال مدريد وبرشلونة.

وانتشر فيديو للحظة وصول مبابي إلى مطار جدة، حيث قام بتحية عدد من الجماهير، وبدا بمزاج جيد.

وفور وصوله إلى جدة، نشر كيليان مبابي رسالة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" كتب فيها: "السلام عليكم، السعودية"، في إشارة إلى انضمامه لمعسكر الفريق.

وتُعد مشاركة مبابي محط أنظار الجماهير، في ظل دوره المؤثر مع ريال مدريد، وتطلعات الفريق الملكي للتتويج بلقب السوبر على حساب غريمه التقليدي برشلونة.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 مبابي هنا 🤩



الان يصل مبابي مطار جدة الخاص 🤯



يا ويل برشلونة من شر قد اقترب 🔥 pic.twitter.com/xOxNPs9QLB — معن القويعي (@MaanAlquiae) January 9, 2026

وكان مبابي قد تخلف عن السفر مع بعثة ريال مدريد إلى السعودية في وقت سابق، بسبب الإصابة التي تعرض لها، والتي أبعدته عن المشاركة في مباراة نصف النهائي، التي فاز خلالها الفريق الملكي على منافسه أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-1، إلا أن اللاعب التحق اليوم بالبعثة، في ظل آمال الجهاز الفني بتجهيزه للمشاركة في المباراة النهائية.



ويعاني قائد منتخب فرنسا من التواء في الركبة اليسرى، وهي الإصابة نفسها التي حرمته من الظهور في الفوز الكبير لريال مدريد على ريال بيتيس بنتيجة 5-1، في الجولة الماضية من الدوري الإسباني، يوم الأحد الماضي.

وأفادت تقارير صحفية إسبانية عن موقف كيليان مبابي ريال مدريد، من المشاركة مع فريقه في لقاء الكلاسيكو بنهائي السوبر الإسباني، أمام فريق برشلونة.

وبحسب صحيفة L'Équipe الفرنسية إن مبابي لا يريد المخاطرة بلا داعٍ، لكنه متحمس للغاية لخوض كلاسيكو جديد وتحقيق أول لقب له هذا الموسم.

ومن المقرر أن تُقام المباراة النهائية لكأس السوبر الإسباني، التي تجمع ريال مدريد وبرشلونة، غدا الأحد في مدينة جدة، على أن تُبث المواجهة عبر تطبيق "ثمانية" الناقل الرسمي للبطولة في منطقة الشرق الأوسط.

