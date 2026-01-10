السبت 10 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مبابي يصل إلى جدة للمشاركة في "الكلاسيكو" ويفاجئ السعوديين: السلام عليكم (فيديو)

مبابي، فيتو
مبابي، فيتو
18 حجم الخط

السوبر الإسباني، وصل النجم الفرنسي كيليان مبابي، اليوم السبت، إلى مدينة جدة، استعدادًا للمشاركة في مباراة القمة المرتقبة بنهائي كأس السوبر الإسباني، التي تجمع ريال مدريد وبرشلونة.

وانتشر فيديو للحظة وصول مبابي إلى مطار جدة، حيث قام بتحية عدد من الجماهير، وبدا بمزاج جيد.

وفور وصوله إلى جدة، نشر كيليان مبابي رسالة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" كتب فيها: "السلام عليكم، السعودية"، في إشارة إلى انضمامه لمعسكر الفريق.

وتُعد مشاركة مبابي محط أنظار الجماهير، في ظل دوره المؤثر مع ريال مدريد، وتطلعات الفريق الملكي للتتويج بلقب السوبر على حساب غريمه التقليدي برشلونة.

وكان مبابي قد تخلف عن السفر مع بعثة ريال مدريد إلى السعودية في وقت سابق، بسبب الإصابة التي تعرض لها، والتي أبعدته عن المشاركة في مباراة نصف النهائي، التي فاز خلالها الفريق الملكي على منافسه أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-1، إلا أن اللاعب التحق اليوم بالبعثة، في ظل آمال الجهاز الفني بتجهيزه للمشاركة في المباراة النهائية.


ويعاني قائد منتخب فرنسا من التواء في الركبة اليسرى، وهي الإصابة نفسها التي حرمته من الظهور في الفوز الكبير لريال مدريد على ريال بيتيس بنتيجة 5-1، في الجولة الماضية من الدوري الإسباني، يوم الأحد الماضي.

وأفادت تقارير صحفية إسبانية عن موقف كيليان مبابي  ريال مدريد، من المشاركة مع فريقه في لقاء الكلاسيكو بنهائي السوبر الإسباني، أمام فريق برشلونة.

وبحسب صحيفة L'Équipe الفرنسية إن مبابي لا يريد المخاطرة بلا داعٍ، لكنه متحمس للغاية لخوض كلاسيكو جديد وتحقيق أول لقب له هذا الموسم.

ومن المقرر أن تُقام المباراة النهائية لكأس السوبر الإسباني، التي تجمع ريال مدريد وبرشلونة، غدا الأحد في مدينة جدة، على أن تُبث المواجهة عبر تطبيق "ثمانية" الناقل الرسمي للبطولة في منطقة الشرق الأوسط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفرنسي كيليان مبابي ريال مدريد برشلونة نهائي كأس السوبر الإسباني بعثة ريال مدريد السعودية مدينة جدة السوبر الإسباني كيليان مبابي منصة إكس
ads

الأكثر قراءة

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة، أبرزها موقعة مصر وكوت ديفوار

مبابي يصل إلى جدة للمشاركة في "الكلاسيكو" ويفاجئ السعوديين: السلام عليكم (فيديو)

بعد إعلان عرضها في الجلسة المقبلة، ضوابط تشكيل لجنة القيم بمجلس الشيوخ

المركزي للإحصاء يعلن اليوم معدل التضخم في مصر لشهر ديسمبر 2025

سنسيطر عليها سواء أعجبهم أم لا، ترامب يكشف سبب إصراره على امتلاك جرينلاند (فيديو)

لمواجهة الطقس السيئ، خطة مرور الجيزة للحد من حوادث الطرق و8 نصائح لقائدي المركبات

النيابة تلزم سائقا اصطدم بمنزل ببدر بتحمل تكاليف إصلاح التليفات

فيروز تلقي اليوم نظرة الوداع الأخير على ابنها هلي الرحباني

خدمات

المزيد

تعرف على سعر طن الألومنيوم عالميا اليوم

سعر السكر في السوق اليوم الجمعة

سعر طن الأرز عريض الحبة في السوق المحلية اليوم الجمعة

448.73 جنيه سعر الدولار في بنك السودان المركزي

المزيد

انفوجراف

إنفوجراف جديد من السكك الحديد يبرز تطوير وتأهيل الجرارات القديمة وتحسين الخدمات

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 10 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 10 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 10 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية