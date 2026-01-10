فرنسا تهدد بسحب تصاريح الإقامة من الأجانب حال الاحتفالات الجماعية بكأس أمم أفريقيا

18 حجم الخط

هددت السلطات الفرنسية بسحب تصاريح الإقامة من الأجانب الذين يخلون بالنظام العام أثناء احتفالاتهم بفوز فرقهم الوطنية في كأس أمم أفريقيا الجارية بالمغرب.



وجاءت التوجيهات من وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز إلى جميع المحافظين بتاريخ 9 يناير 2026، طالب فيها بـ "التطبيق الصارم للتعليمات السارية بشأن إزالة وتخفيض أو سحب تصاريح الإقامة ضد الأجانب الذين أخلوا بالنظام العام"، وفق ما أوردته قناة "بي إف إم تي في".

وأكد الوزير أن التجمعات العفوية التي تشهدها فرنسا بانتظام بمناسبة المباريات تعكس الحماس الجماعي، لكنها في بعض الحالات تسفر عن تجاوزات، على غرار الاحتفال بفوز الجزائر على جمهورية الكونغو الديمقراطية في دور الـ16، يوم 6 يناير 2026.

وأوضح نونييز أن السلطات ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لتجنب تكرار هذه الاضطرابات خلال مباريات ربع النهائي، وكذلك مباريات نصف النهائي في 14 يناير.

واستباقًا لهذه الاحتفالات، قررت مديرية شرطة باريس حظر تجمعات المشجعين في شارع الشانزليزيه الشهير، بداية من الساعة الثالثة عصرًا يوم الجمعة 9 يناير، وحتى الساعة الثانية صباحًا يوم الأحد 11 يناير، كما منعت حضور أي شخص مناصر لأي فريق مشارك في البطولة.

وفي ليلة 6 يناير، تدخلت قوات الأمن في باريس وليون ومرسيليا وتولوز لمنع الجزائريين من الاحتفال في الشوارع، وهي تحركات وصفتها بعض وسائل الإعلام الفرنسية، مثل "لوباريزيان" و"لوفيجارو"، بأنها ممارسات صارمة وغير مألوفة، خاصة أن الاحتفالات كانت سلمية ولم تتسبب بأضرار للملكيات العامة أو الخاصة.

