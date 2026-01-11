عمرو أديب يطلق استغاثة لإنقاذ شيرين عبد الوهاب: محتاجة حد يلحقها (فيديو)

18 حجم الخط

أطلق الإعلامي عمرو أديب نداءً مؤثرًا بشأن اختفاء الفنانة شيرين عبد الوهاب، مؤكدًا أن حديثه لا يوجَّه إليها شخصيًا، بل إلى جهة في الدولة قال إنها تعرف جيدًا ما يجب فعله، مضيفًا: «شيرين محتاجة حد يلحقها… يا نلحقها يا مانلحقهاش».

عمرو أديب: «شيرين إنسانة قبل ما تكون فنانة»

وخلال تقديمه برنامج «الحكاية»، شدد أديب على أن القضية إنسانية بالأساس، داعيًا للتعامل مع شيرين كإنسانة تمر بظروف صعبة قبل النظر إليها كنجمة كبيرة، قائلًا: «بصّوا لها كإنسانة قبل ما تكون فنانة… الست محتاجة المساعدة».

مناشدة مباشرة من عمرو أديب لمن يعرف الحقيقة دعما لشيرين

وأكد عمرو أديب أن هناك أشخاصًا يعرفون مكان شيرين وحالتها الصحية والنفسية، مطالبًا إياهم بالتدخل الفوري، وقال: «في ناس عارفة شيرين فين وحالتها عاملة إزاي… أنقذوها يا جماعة».

وأضاف أديب أنه تعمّد الحديث علنًا حتى يكون قد أدى ما عليه، مؤكدًا أن هناك شيئًا غير طبيعي يحدث، وقال: «أنا قلت علشان أبقى بلغت.. ربنا يحرك حد وينقذها»، معتبرًا أن مجرد المحاولة شرف في حد ذاته.

دعوة لتدخل مؤسسي عاجل لإنقاذ شيرين عبد الوهاب

وتساءل الإعلامي عن الجهة المسئولة القادرة على التدخل، داعيًا مؤسسات الدولة المعنية، مثل وزارة التضامن الاجتماعي أو الجهات الطبية المختصة، إلى التحرك، قائلًا: «مفيش وزارة؟ مفيش دكتور؟ مفيش مستشفى تدخل وتساعدها؟».

عمرو أديب: «شيرين فنانة تستحق أن نقف بجانبها»

واختتم عمرو أديب حديثه بالتأكيد على القيمة الفنية والإنسانية الكبيرة لشيرين عبد الوهاب، قائلًا: «دي فنانة غير عادية..في ناس تستحق المحاولة وإننا نقف جنبها»، موجّهًا نداءً أخيرًا: «أرجوكم وأتوسل إليكم.. حد ينقذ شيرين عبد الوهاب».

