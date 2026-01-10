تحالف ثلاثي، رئيسة فنزويلا المؤقتة تكشف نهجها لمواجهة "العدوان الأمريكي"

18 حجم الخط

كشفت رئيسة فنزويلا بالوكالة ديلسي رودريجيز، اليوم السبت، أن بلادها ستواجه "العدوان الأمريكي" بالسبل الدبلوماسية، فيما أعلنت حكومتها خطوات لاستئناف العلاقات مع واشنطن بعد اعتقال سلفها.

وقالت رودريجيز، في بيان، إنها ناقشت في اجتماع عبر الإنترنت مع الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا والكولومبي جوستافو بيترو ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، "الهجوم الخطير والإجرامي وغير القانوني وغير المشروع" الذي شنته القوات الأمريكية.

وكانت قوات أمريكية خاصة قد نفذت عملية مباغتة وخاطفة في فنزويلا أدت لاعتقال رئيسها نيكولاس مادورو وزوجته، في 3 يناير.

وأضافت ديلسي: "أكدت مجددًا أن فنزويلا ستواصل مواجهة هذا العدوان عبر المسار الدبلوماسي"، وذلك بعد إعراب واشنطن وكراكاس عن رغبتهما في استئناف العلاقات الدبلوماسية.

ولفتت رودريجيز إلى أن البلدين متفقان على "المضي قدمًا في برنامج تعاون ثنائي موسع" مع احترام السيادة والحوار.

