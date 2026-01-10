اليوم، الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن نتيجة جولة الإعادة في 27 دائرة ملغاة

18 حجم الخط

تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرًا صحفيًّا بمقر الهيئة، اليوم السبت، في تمام الساعة الثانية ظهرًا، لإعلان نتائج جولة الإعادة للمرحلة الأولى لبعض الدوائر الانتخابية عن المقاعد المخصصة للنظام الفردي من انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥.

وأجريت جولة الإعادة داخل جمهورية مصر العربية في 27 دائرة انتخابية الملغاة وفقًا للجدول الزمني للهيئة الوطنية للانتخابات، على مدار يومي 3 و4 يناير 2026، وذلك داخل 2230 لجنة فرعية موزعة على 10 محافظات، ضمن محافظات المرحلة الأولى.

جولة الإعادة في 27 دائرة انتخابية

وأجريت جولة الإعادة في 27 دائرة انتخابية، للتنافس على 49 مقعدًا، بين 98 مرشحًا، بإجمالي عدد ناخبين مقيدين لهم حق التصويت يبلغ 14,897,356 ناخبًا.

توزيع الدوائر والناخبين بالمحافظات:

محافظة الجيزة

إجمالي الدوائر الانتخابية: 6 دوائر

إجمالي المقاعد: 10 مقاعد

إجمالي اللجان الفرعية: 497 لجنة

إجمالي عدد الناخبين: 4,254,051 ناخبًا

الدوائر الانتخابية:

الدائرة الثالثة ومقرها مركز البدرشين

الدائرة السادسة ومقرها قسم بولاق الدكرور

الدائرة السابعة ومقرها قسم العمرانية

الدائرة التاسعة ومقرها قسم الهرم

الدائرة العاشرة ومقرها قسم أول أكتوبر

الدائرة الثانية عشرة ومقرها مركز منشأة القناطر

محافظة الفيوم

إجمالي الدوائر الانتخابية: دائرة واحدة

إجمالي المقاعد: 3 مقاعد

إجمالي اللجان الفرعية: 93 لجنة

إجمالي عدد الناخبين: 667,149 ناخبًا

الدائرة الثالثة ومقرها مركز سنورس.

محافظة المنيا

إجمالي الدوائر الانتخابية: 6 دوائر

إجمالي المقاعد: 13 مقعدًا

إجمالي اللجان الفرعية: 489 لجنة

إجمالي عدد الناخبين: 3,060,503 ناخبين

الدوائر الانتخابية:

الدائرة الأولى ومقرها قسم أول المنيا

الدائرة الثالثة ومقرها مركز مغاغة

الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبو قرقاص

الدائرة الخامسة ومقرها مركز ملوي

الدائرة السادسة ومقرها مركز دير مواس

وتم تعديل مقر لجنة انتخابية من مدرسة منشأة النصر الابتدائية المشتركة بقرية منشأة ناصر، والتي تضم اللجنة الفرعية رقم 34، ليصبح المقر الجديد مدرسة منشأة النصر الإعدادية بذات القرية.

محافظة أسيوط

إجمالي الدوائر الانتخابية: 3 دوائر

إجمالي المقاعد: 9 مقاعد

إجمالي اللجان الفرعية: 353 لجنة

إجمالي عدد الناخبين: 2,268,987 ناخبًا

الدوائر الانتخابية:

الدائرة الأولى ومقرها قسم أول أسيوط

الدائرة الثانية ومقرها مركز القوصية

الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبو تيج

خامسًا: محافظة الوادي الجديد

إجمالي الدوائر الانتخابية: دائرة واحدة

إجمالي المقاعد: مقعد واحد

إجمالي اللجان الفرعية: 37 لجنة

إجمالي عدد الناخبين: 111,789 ناخبًا

الدائرة الانتخابية:

الدائرة الثانية ومقرها مركز الداخلة.

محافظة سوهاج

إجمالي الدوائر الانتخابية: دائرة واحدة

إجمالي المقاعد: مقعدان

إجمالي اللجان الفرعية: 55 لجنة

إجمالي عدد الناخبين: 354,472 ناخبًا

الدائرة الانتخابية:

الدائرة السابعة ومقرها مركز البلينا.

محافظة الأقصر

إجمالي الدوائر الانتخابية: دائرتان

إجمالي المقاعد: مقعدان

إجمالي اللجان الفرعية: 102 لجنة

إجمالي عدد الناخبين: 560,590 ناخبًا

الدوائر الانتخابية:

الدائرة الثانية ومقرها مركز القرنة

الدائرة الثالثة ومقرها مركز إسنا.

محافظة أسوان

إجمالي الدوائر الانتخابية: 3 دوائر

إجمالي المقاعد: 3 مقاعد

إجمالي اللجان الفرعية: 152 لجنة

إجمالي عدد الناخبين: 840,731 ناخبًا

الدوائر الانتخابية:

الدائرة الأولى ومقرها قسم أول أسوان

الدائرة الثالثة ومقرها مركز نصر النوبة

الدائرة الرابعة ومقرها مركز إدفو.

محافظة الإسكندرية

إجمالي الدوائر الانتخابية: دائرة واحدة

إجمالي المقاعد: مقعد واحد

إجمالي اللجان الفرعية: 152 لجنة

إجمالي عدد الناخبين: 1,263,674 ناخبًا

الدائرة الانتخابية:

الدائرة الأولى ومقرها قسم أول المنتزه

وتم تعديل مقر ثلاث لجان فرعية أرقام 37 و38 و39 من معهد فتيات سيدي بشر، ليصبح المقر الجديد معهد الراشدين الابتدائي الأزهري، الكائن بشارع إسكندر إبراهيم مع العمروسي – ميامي – سيدي بشر بحري.

محافظة البحيرة

إجمالي الدوائر الانتخابية: 4 دوائر

إجمالي المقاعد: 5 مقاعد

إجمالي اللجان الفرعية: 300 لجنة

إجمالي عدد الناخبين: 1,515,410 ناخبين

الدوائر الانتخابية:

الدائرة الرابعة ومقرها مركز المحمودية

الدائرة الخامسة ومقرها مركز حوش عيسى

الدائرة السادسة ومقرها مركز الدلنجات

الدائرة التاسعة ومقرها مركز كوم حمادة

وذلك على أن يتم الاختيار من بين المترشحين وفقًا للعدد المحدد قانونًا، والمبين بوضوح على ورقة الاقتراع.

