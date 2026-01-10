منتخب مصر يواجه كوت ديفوار اليوم لحسم تأشيرة المربع الذهبي بأمم أفريقيا

18 حجم الخط

يدخل منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم السبت، مواجهة من العيار الثقيل، عندما يواجه نظيره كوت ديفوار في الدور ربع النهائي ببطولة أمم إفريقيا 2025، المقامة حاليًّا في المغرب وتختتم فعالياتها يوم 18 يناير الجاري.

مباراة مصر ضد كوت ديفوار

تمثل مباراة اليوم الاختبار الأصعب لمنتخب مصر ومديره الفني حسام حسن في النسخة الحالية لبطولة أمم أفريقيا، خاصة أنه سيواجه حامل اللقب في النسخة الماضية وهو منتخب الأفيال، الذي ظهر بمستوى قوي في النسخة الحالية في المغرب، ويطمح إلى حصد البطولة للمرة الثانية على التوالي.

ويسعى حسام حسن المدير الفني للفراعنة في تحقيق الفوز على كوت في لقاء الليلة، من أجل مواصلة انتصاراته في البطولة وصولًا إلى تحقيق مجد شخصي وهو التتويج باللقب مدربًا، بعد أن حققه لاعبًا في نسختي 1998 و2006.

كوت ديفوار وكسر عقدة الفراعنة

في المقابل، يسعى منتخب الأفيال لكسر عقدة الهزائم الدائمة أمام الفراعنة في بطولات أمم أفريقيا، خاصة أن منتخب مصر دائمًا ما كان ينتصر عليهم في الأدوار الإقصائية بالكان، وهم في أفضل مستوياتهم الفنية وأغلب الترشيحات تصب في صالحهم، لذا فإن مباراة الليلة تحمل طابعًا ثأريًّا في مواجهة الفراعنة.

منتخب مصر يتخطى بنين بالثلاثة

كان منتخب مصر فاز في الدور ثمن النهائي على نظيره البنيني بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما الإثنين الماضي على استاد أدرار بأغادير المغربية، ليحجز رسميا بطاقة التأهل لربع نهائي أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

فيما صعد منتخب كوت ديفوار للدور ربع النهائي بعد الفوز على بوركينا فاسو بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمعهم على استاد مراكش الثلاثاء الماضي.

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا

تقام مباراة منتخب مصر المقبلة أمام كوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا 2025، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، على ملعب أدرار في مدينة أغادير المغربية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار

تنقل مباراة منتخب مصر ضد كوت ديفوار عبر شبكة بي إن سبورت صاحبة الحق الحصري لبث مباريات كأس أمم إفريقيا 2025، لذا يمكن مشاهدة المباراة عبر شاشتها.

