وزيرا التضامن والعمل يوجهان بصرف مساعدات لأسر ضحايا حادث طريق المنيا الصحراوي

18 حجم الخط

وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد جبران وزير العمل بصرف المساعدات المقررة من الوزارتين لأسرة كل حالة وفاة في ضحايا حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ربع نقل كانت تقل عددًا من العمال بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز سمالوط محافظة المنيا، مما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا ومصابين.

ووجه وزيرا التضامن الاجتماعي والعمل رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، ومديرة عام الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف المساعدات اللازمة لأسر الضحايا، وصرف إعانات للمصابين بحسب كل حالة يحددها التقرير الطبي في الحادث.

وتقدم الوزيران بخالص العزاء إلى أسر الضحايا، ومتمنين الشفاء العاجل للمصابين.

ووقع حادث تصادم مروع على الطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا، وأسفر عن مصرع 11 شخصًا وإصابة 9 آخرين جميعهم من عمال المحاجر.

تلقى اللواء حاتم حسن مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا إخطارًا من المقدم محمد أبو العزايم رئيس مباحث المركز يفيد بوقوع تصادم عنيف بين سيارة نقل وأخرى ربع نقل كانت تقل عددًا من عمال المحاجر ما تسبب في سقوط عدد كبير من الضحايا في موقع الحادث.

انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة بينما تم إيداع الجثامين بالمشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

وأكدت مصادر طبية أن حصيلة الحادث حتى الآن تشير إلى إصابة 9 أشخاص بينما تم استخراج 11 جثة من موقع التصادم مع استمرار أعمال الفحص والحصر النهائي.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث فيما جرى رفع آثار التصادم لتسيير الحركة المرورية على الطريق الصحراوي الشرقي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.