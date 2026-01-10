السبت 10 يناير 2026
بدءا من اليوم، تعديلات جديدة في خطوط سير بعض القطارات

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إدخال تعديلات جديدة على مسير عدد من القطارات، اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 10 يناير 2026، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتحسين مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وتعظيم الاستفادة من طاقة أسطول الوحدات المتحركة.

وأوضحت الهيئة أنه تقرر مدُّ مسير القطار رقم 926 (ثانية فاخرة) ليعمل من الإسكندرية حتى سوهاج بدلًا من نهايته السابقة، على أن يصل إلى محطة سوهاج في تمام الساعة 13:35. كما يعود القطار من سوهاج برقم 929 في تمام الساعة 15:30، على أن ينتهي مسيره بمحطة القاهرة.

وأضافت الهيئة أن هذا التعديل يترتب عليه تعديل مواعيد ومسير القطارين رقمي 81 و723، وذلك وفق الجداول الجديدة المعلنة.

 

يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة القومية لسكك حديد مصر لتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وتعظيم الإستفادة من طاقة أسطول الوحدات المتحركة.

وأكدت الهيئة حرصها على التطوير المستمر للخدمات المقدمة على نحو يعزز من كفاءة التشغيل وتلبية احتياجات الجمهور، وتنفيذ خطة متكاملة لتحديث البنية الأساسية وأسطول الوحدات المتحركة، ونظم الإشارات وإجراءات السلامة على السكة وتعزيز منظومات الصيانة والتأمين الفني والخدمات المقدمة داخل القطارات والمحطات وتبني حلول تقنية لتنويع إجراءات حجز تذاكر السفر، بما يسهم في تحسين الخدمة المقدمة لمختلف فئات الجمهور.

وفي سياق آخر أصدرت وزارة النقل بيانًا إعلاميًّا تنفي فيه وجود أي حساب على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يخص الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.

وأشار البيان إلى أن الحسابات المنسوبة إلى الفريق كامل الوزير على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لا تخص الفريق كامل الوزير والذي لا يوجد له أي حساب رسمي باسمه على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن وزارة النقل غير مسئولة عما ينشر بهذه الحسابات من أخبار وأن أي تصريحات أو تعاملات يتم نسبها إلى الوزير على هذه الصفحات التي تدعي أنَّها تخص الفريق مهندس كامل الوزير لم يصرح بها الوزير وليس له أي علاقة بهذه التعاملات وأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه هذه الصفحات.

