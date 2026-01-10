ينظم الهضم ويحمي من أمراض القلب وينقص الوزن أبرز فوائد حليب اللوز

18 حجم الخط

فوائد حليب اللوز، حليب اللوز أصبح من أشهر البدائل النباتية للحليب البقري في السنوات الأخيرة، خاصة بين الأشخاص الذين يتبعون الأنظمة الصحية أو النباتية، أو الذين يعانون من حساسية الحليب أو عدم تحمل اللاكتوز.

وهو يحضر ببساطة من اللوز المنقوع والمطحون والمصفى بالماء، ويتميز بمذاقه الخفيف وقيمته الغذائية العالية.

وتقول الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية: إن حليب اللوز هو مشروب نباتي يصنع من اللوز والماء، ويضاف إليه في بعض الأنواع الجاهزة مكسبات نكهة أو فيتامينات ومعادن مدعمة، ويتميز بأنه خالى من اللاكتوز، والكوليسترول، ومنخفض السعرات الحرارية مقارنة بالحليب كامل الدسم، كما أنه مناسب للنباتيين ولمرضى حساسية الألبان.

فوائد حليب اللوز

وأضافت مرام: إن من فوائد حليب اللوز:-

حليب اللوز يحتوي على نسبة مرتفعة من فيتامين E، وهو أحد أهم مضادات الأكسدة التي تحمي خلايا الجسم من التلف، وعلامات الشيخوخة المبكرة، وأضرار الجذور الحرة، كما يساهم في تحسين مظهر البشرة وجعلها أكثر مرونة وإشراقة.

دعم صحة القلب والشرايين، لأن الدهون في حليب اللوز هي دهون غير مشبعة تساعد على خفض الكوليسترول الضار، ورفع الكوليسترول الجيد، وتقليل خطر تصلب الشرايين وأمراض القلب، كما أن انخفاضه في الدهون المشبعة يجعله خيار صحي لمرضى القلب.

والأشخاص الذين لا يستطيعون هضم اللاكتوز الموجود في الحليب البقري يعانون من انتفاخ، وغازات، وإسهال، وتقلصات بالبطن، وحليب اللوز خالى تماما من اللاكتوز، لذلك يعد بديل مريح وآمن للهضم.

يساعد في التحكم في الوزن، ومن أهم مزايا حليب اللوز أنه منخفض السعرات الحرارية، ويساعد على الشعور بالامتلاء، ويحتوي على دهون صحية تعزز الشبع، لذلك فهو مناسب للأنظمة الغذائية للتخسيس إذا تم تناوله بدون سكر مضاف.

بفضل فيتامين E والدهون الصحية، يساهم في ترطيب البشرة، ويقلل جفاف الجلد، ويدعم صحة الشعر ويقلل التقصف، ويحسن مرونة الجلد في الشتاء، ويمكن أيضا استخدامه في وصفات طبيعية للماسكات.

دعم صحة العظام في الأنواع المدعمة، لأنها تحتوى على كالسيوم، وفيتامين D

وهما عنصران أساسيان لتقوية العظام، والوقاية من هشاشة العظام، ودعم نمو الأطفال.

مناسب للنظام النباتي والدايت الخالي من الجلوتين، لأن حليب اللوز نباتي 100%، وخالى من الجلوتين طبيعيا، وهو بديل ممتاز للحليب في الطهي والمخبوزات، لذلك فهو مناسب لمرضى حساسية الجلوتين ومرضى السيلياك.

بسبب احتوائه على ألياف طبيعية ومغذيات، يخفف الإمساك، ويساعد على حركة الأمعاء، ولطيف على المعدة.

