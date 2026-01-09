فوائد ورق التين، يقوي المناعة والعظام ويعزز صحة القلب

18 حجم الخط

فوائد ورق التين، ورق التين من الأوراق العشبية الشهيرة التى لها قيمة غذائية عالية رهيبة رغم أنها مهملة ويتم التخلص منها.

وفوائد ورق التين عديدة، حيث تحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة واشتهرت فاعليتها فى علاج آلام العظام المفاصل.

وتقول الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية: ورق التين من الأجزاء التي غالبا ما نهملها ونتخلص منها، رغم أنها تحتوي على كنز حقيقي من المركبات الفعالة، والفيتامينات، والمعادن، وقد استخدم ورق التين قديما في الطب الشعبي لعلاج عدة مشاكل صحية مثل السكري، وأمراض الجهاز الهضمي، ومشكلات الجلد والشعر.

فوائد ورق التين

فوائد ورق التين

وأضافت أن من فوائد ورق التين الآتي:

يساعد ورق التين على تحسين حساسية الجسم للأنسولين، وخفض مستويات السكر المرتفعة، وتقليل احتياج مرضى السكري للأنسولين في بعض الحالات، وذلك بفضل المركبات النشطة التي تبطئ امتصاص الجلوكوز من الأمعاء.

يساهم ورق التين في خفض مستوى الكوليسترول الضار، ورفع مستوى الكوليسترول الجيد، وحماية الشرايين من الترسبات، وتقليل خطر الجلطات وتصلب الشرايين، ويرجع ذلك لاحتوائه على الألياف ومضادات الأكسدة.

يساعد ورق التين على تقليل الشهية، وتحسين عملية الأيض، ومنع تراكم الدهون في الكبد، وتنظيف الأمعاء من السموم، وهو مناسب للأنظمة الغذائية منخفضة السعرات.

يعمل على تنظيم حركة الأمعاء، وتخفيف الانتفاخ والغازات، وعلاج الإمساك بفضل الألياف، وتهدئة القولون العصبي، كما يملك تأثير مضاد للبكتيريا والميكروبات.

تقوية المناعة ومحاربة الالتهابات، بفضل مضادات الأكسدة، يساعد ورق التين على مقاومة الالتهابات، ومحاربة الجذور الحرة، وتعزيز نشاط الجهاز المناعي، وحماية خلايا الجسم من التلف.

يمكن لورق التين تفتيح البشرة وتوحيد لونها، ومحاربة حب الشباب، وتقليل التجاعيد المبكرة، وتهدئة التهابات الجلد ولدغات الحشرات، ويستخدم مسحوقه أو منقوعه كغسول طبيعي للجلد.

يساعد على تقوية جذور الشعر، وتقليل تساقط الشعر، وتنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس، ومحاربة قشرة الشعر، ويدخل في صنع زيوت ومقويات عشبية للشعر.

يحتوي ورق التين على الكالسيوم، والمغنيسيوم، والفوسفور، وبالتالي يقي من هشاشة العظام، وضعف الأسنان، آلام المفاصل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.