فوائد بذور الشيا، تحارب الشيخوخة وتعزز صحة القلب

تعد بذور الشيا واحدة من أكثر الأطعمة الخارقة ثراء بالعناصر الغذائية في العالم، ورغم حجمها الضئيل، إلا أن العلم الحديث أثبت صحة المعتقدات القديمة حول فوائدها المذهلة، حيث تعزز صحة القلب، وتقوي العظام، وتساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم.

القيمة الغذائية لبذور الشيا

تنحدر بذور الشيا من نبات "Salvia hispanica L"، وتتميز بتركيبة غذائية فريدة، فوفقا لبيانات التغذية، تحتوي الحصة الواحدة (نحو 28 جرام أو ملعقتين كبيرتين) على:

السعرات الحرارية: 138 سعرة.

الألياف: 9.8 جرام (35% من وزن البذرة).

البروتين: 4.7 جرام.

الدهون: 8.7 جرام، منها 5 جرامات من حمض "ألفا لينولينيك" (أوميجا 3).

المعادن: توفر 23% من الاحتياج اليومي للمغنيسيوم، و20% للفوسفور، و14% للكالسيوم، و12% لكل من الحديد والزنك.

الفيتامينات: غنية بفيتامينات (B1) و(B3).

الفوائد الصحية لبذور الشيا

1. درع من مضادات الأكسدة

تعتبر الشيا مصدر ممتاز لمضادات الأكسدة، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي، مثل (حمض الكلوروجينيك، حمض الكافيك، الميريسيتين، الكيرسيتين، والكامبفيرول).

ولا تعمل هذه المركبات على حماية الدهون الحساسة داخل البذور من التلف فحسب، بل تحيد "الجذور الحرة" في جسم الإنسان، مما يقلل من مخاطر الشيخوخة وأمراض السرطان ويحمي القلب والكبد.

2. دعم جهود إنقاص الوزن

بفضل محتواها العالي من الألياف والبروتين، تساهم الشيا في تعزيز الشعور بالشبع، وتشير دراسات إلى أن دمجها مع وجبة الإفطار يقلل من تناول الطعام على المدى القصير.

ورغم تباين النتائج العلمية، إلا أن الدراسات قد أظهرت أن مرضى السكري الذين تناولوا الشيا فقدوا وزن أكبر مقارنة بغيرهم، مما يجعلها إضافة قيمة للنظم الغذائية المتوازنة.

3. تعزيز صحة القلب

تساهم الألياف القابلة للذوبان في الشيا في خفض الكوليسترول الضار (LDL)، مما يقلل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

كما أظهرت التجارب أن مكملات بذور الشيا خفضت ضغط الدم بشكل ملحوظ لدى المصابين بارتفاع ضغط الدم.

4. بناء عظام قوية

تحتوي الشيا على معادن أساسية لكثافة العظام هي الكالسيوم، الفوسفور، والمغنيسيوم، بالإضافة إلى حمض "ألفا لينولينيك"، وتشير الدراسات إلى أن الاستهلاك المنتظم للشيا يزيد من المحتوى المعدني للعظام.

5. تنظيم مستويات السكر في الدم

تساعد بذور الشيا في تحسين حساسية الأنسولين، وأثبتت أبحاث أن تناول الخبز الذي يحتوي على بذور الشيا يقلل من ارتفاع سكر الدم بعد الوجبات مقارنة بالخبز العادي، مما يوفر وقاية من مضاعفات السكري.

6. سهولة الدمج في النظام الغذائي

تتميز بذور الشيا بنكهة خفيفة تجعلها قابلة للاضافة إلى أي طبق، ويمكن تناولها نيئة، أو نقعها في السوائل لتتحول إلى "بودينج" بفضل قوامها الهلامي، كما تستخدم كمثخن للصلصات أو بديل للبيض في المخبوزات، أو ترش فوق الزبادي والعصائر.

ينصح الخبراء ببدء تناول الشيا بكميات معقولة، حيث تقدر الحصة المثالية بنحو 28 جراما (2-3 ملاعق كبيرة) يوميا، وبسبب محتواها العالي من الألياف، يجب شرب كميات وفيرة من الماء لتجنب أي أعراض هضمية مثل الانتفاخ.

