فوائد الحلبة بالعسل الأسود، تقوي المناعة وتعالج الأنيميا ويحسن الهضم

فوائد الحلبة بالعسل الأسود، الحلبة بالعسل الأسود من المشروبات الشعبية الشهيرة التي لها شهرة واسعة في مصر حيث كانت تحرص الجدات على تقديمه.

وفوائد الحلبة بالعسل الأسود، عظيمة فهو مشروب شتوي لذيذ يمنح الشعور بالدفء كما أن قيمته الغذائية عالية، ويعتبر علاج فعال للقضاء على أنيميا فقر الدم.

وتقول الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، إن الحلبة من أشهر الأعشاب المستخدمة في الطب الشعبي منذ القدم، أما العسل الأسود، فهو من أغنى الأغذية بالمعادن والفيتامينات، وعند الجمع بينهما نحصل على مشروب أو وصفة غذائية غنية بالعناصر المفيدة للجسم، خصوصًا في فصل الشتاء أو أثناء فترات الإرهاق والضعف العام.

فوائد الحلبة بالعسل الأسود

وأضافت مرام، أن من فوائد الحلبة بالعسل الأسود:

دعم صحة الدم والوقاية من أعراض فقر الدم، والعسل الأسود معروف بثرائه بالحديد، والحلبة تساعد على تحسين امتصاصه وتحفيز الشهية، لذلك قد يفيد هذا المزيج في تقليل الشعور بالدوخة والإجهاد، ودعم إنتاج الهيموجلوبين بصورة طبيعية، مع ملاحظة لا يعد علاج بديل لفقر الدم، ويفضل استشارة الطبيب عند وجود نقص شديد في الحديد.

زيادة الطاقة والنشاط، والفيتامينات والمعادن الموجودة في العسل الأسود، مع قدرة الحلبة على تحسين الهضم، تساعد على تقليل الشعور بالكسل والخمول، وتحسين المزاج والقدرة على التركيز، ودعم الجسم أثناء فترات الدراسة أو العمل الشاق.

فتح الشهية وزيادة الوزن بشكل صحي، ويستخدم هذا الخليط تقليديًّا لفتح الشهية، وهو مناسب لضعف الشهية أو النحافة البسيطة، ويمد الجسم بسعرات وعناصر غذائية بدلًا من السكريات الفارغة، مع الانتباه لا ينصح به لمن يعاني من سمنة أو سكر مرتفع دون استشارة طبية.

الحلبة تحتوي على ألياف لزجة لطيفة على المعدة تساعد في تهدئة حرقة المعدة، وتقليل الإمساك، وتحسين حركة الأمعاء كما يساعد العسل الأسود في إمداد الجسم بالمعادن اللازمة لوظائف الجهاز الهضمي.

تعزيز مناعة الجسم، ووجود مضادات الأكسدة في الحلبة والمعادن في العسل الأسود يدعم مقاومة الإجهاد التأكسدي، ودعم جهاز المناعة، وتقليل التعرض المتكرر لنزلات البرد في الشتاء.

بفضل المعادن والفيتامينات، فى هذا المشروب، قد يساعد على تحسين نضارة البشرة، وتقليل الجفاف والتقشر، ودعم صحة الشعر وتقليل تساقطه المرتبط بنقص الحديد.

دعم صحة المرأة المرضعة، والحلبة معروفة بدورها التقليدي في زيادة إفراز الحليب لدى الأمهات المرضعات، والعسل الأسود يمد الجسم بالحديد والمعادن خلال هذه الفترة.

