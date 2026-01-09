يقي من الأمراض المزمنة ويدعم المناعة، فوائد ذهبية لـ فيتامين C

18 حجم الخط

رغم الارتباط الذهني الشائع بين فيتامين C وعلاج نزلات البرد، وهو أمر لا يزال قيد النقاش العلمي، إلا أن الفوائد المؤكدة لهذا الفيتامين تتجاوز ذلك بكثير.

ما هو فيتامين C؟

يعرف فيتامين C علميًا باسم "حمض الأسكوربيك"، وهو فيتامين قابل للذوبان في الماء ويصنف كعنصر غذائي أساسي؛ أي أن جسم الإنسان لا ينتجه ذاتيًا، بل يجب استمداده من النظام الغذائي اليومي، وبينما تشتهر الحمضيات كأبرز مصادره، إلا أن قائمة الأطعمة الغنية به تشمل أيضا:

الفلفل الأحمر والبروكلي.

الكرنب الأجعد والفراولة.

البطاطس.

ست فوائد صحية تجعل فيتامين C ضرورة يومية

1. تعزيز الجهاز المناعي

يعتبر الفيتامين داعم حيويا للمناعة، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي، خاصة لدى المدخنين، أو من يعيشون في بيئات باردة، أو يمارسون تمارين رياضية شاقة.

وتؤكد الدراسات أن تناوله قد يقلل من شدة ومدد الإصابة بالبرد والإنفلونزا، ويحد من احتمالية حدوث مضاعفات، وينصح بالاعتماد على المصادر الطبيعية، مع إمكانية اللجوء للمكملات في حالات الشعور بالإرهاق أو بداية أعراض المرض.

2. الوقاية من الأمراض المزمنة

يعمل فيتامين C كمضاد قوي للأكسدة، حيث يحيد "الجذور الحرة" وهي جزيئات ضارة تسبب تلف الخلايا.

وبذلك يساهم في الوقاية من أمراض مثل السرطان، والزهايمر، والتهاب المفاصل، كما تشير أبحاث إلى دور محتمل في حماية القلب من السكتات الدماغية، وإن كانت النتائج لا تزال قيد البحث المكثف.

3. رفع كفاءة امتصاص الحديد

يمثل الفيتامين شريكا استراتيجيا للحديد "غير الهيمي" الموجود في النباتات (مثل السبانخ والفاصوليا)، والذي يصعب على الجسم امتصاصه بمفرده، ودمج الفيتامين مع هذه الأطعمة يعزز "التوافر البيولوجي" للحديد بشكل كبير.

4. تسريع التئام الجروح

يدخل فيتامين C بشكل مباشر في إنتاج بروتين "الكولاجين"، وهو العنصر الأساسي لترميم الجلد وشفاء الجروح، سواء كانت خدوشا بسيطة أو جروحا ناتجة عن عمليات جراحية.

5. نضارة البشرة ومكافحة الشيخوخة

بفضل تحفيزه للكولاجين، يعد فيتامين سي مكون رئيسي في منتجات العناية بالبشرة؛ إذ يساعد في شد الجلد، توحيد لونه، تقليل التجاعيد والهالات السوداء، فضلا عن تعزيز فعالية واقيات الشمس وتقليل التصبغات.

6. دعم علاج السرطان

يستكشف العلماء حاليا دور الجرعات العالية من فيتامين سي كعلاج مساعد للبروتوكولات التقليدية للسرطان، ورغم وجود أدلة واعدة، إلا أن الخبراء يشددون على ضرورة استشارة الفريق الطبي قبل البدء بأي مكملات لهذا الغرض.

احتياجات الجسم اليومية من فيتامين سي

بما أن الجسم لا يخزن فيتامين C، فمن الضروري تناوله يوميا وفق الحصص التالية:

الأطفال (1-8 سنوات): 15 - 25 ملج.

المراهقون (9-18 سنة): 45 - 75 ملج.

البالغون (19+): 75 ملج للنساء و90 ملج للرجال.

الحوامل والمرضعات: 85 - 120 ملغ.

يجب إضافة 35 ملج إضافية للمدخنين للحصة اليومية لأن التدخين يسرع استهلاك الجسم للفيتامين.

تحذيرات ومخاطر الجرعات الزائدة من فيتامين C

الحصول على فيتامين سي من الغذاء آمن تماما مهما بلغت الكمية، حيث يتخلص الجسم من الفائض، لكن الخطر يكمن في "المكملات الغذائية" إذا تجاوزت 2000 ملج يوميا، مما قد يسبب:

اضطرابات هضمية (إسهال، انتفاخ، تشنجات).

صداعا واحمرار الجلد.

والجرعات المفرطة تضغط على الكلى، مما قد يؤدي لتكون الحصوات أو الفشل الكلوي في الحالات القصوى.

