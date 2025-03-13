فوائد اللوز، لصحة الجهاز الهضمي وجمال بشرتك وشعرك

فوائد اللوز، يُعد اللوز واحدًا من أشهر أنواع المكسرات وأكثرها انتشارًا في العالم، وله قيمة غذائية عالية جعلته يحتل مكانة مهمة في الأنظمة الغذائية الصحية.



يتميز اللوز بمذاقه اللذيذ وفوائده المتعددة التي تشمل صحة القلب، العظام، الجلد، الشعر، والجهاز الهضمي، كما يدخل اللوز في كثير من الوصفات الغذائية والعلاجية لغناه بالعناصر الأساسية مثل الفيتامينات، المعادن، الدهون الصحية، والألياف.



في هذا التقرير تستعرض الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية فوائد بالتفصيل فوائد اللوز الصحية والجمالية، وأهمية إدراجه في النظام الغذائي.



أولًا: القيمة الغذائية للوز

يحتوي اللوز على مزيج فريد من العناصر الغذائية المهمة لصحة الإنسان. كل 28 جرامًا من اللوز (حوالي 23 حبة) تحتوي على:



السعرات الحرارية: حوالي 164 سعرة حرارية.

الدهون الصحية: 14 جرامًا، معظمها دهون أحادية غير مشبعة.

البروتين: 6 جرامات.

الألياف: 3.5 جرامات.

فيتامين E: 7.3 ملج (37% من الاحتياج اليومي).

مغنيسيوم: 76.5 ملج (19% من الاحتياج اليومي).

كالسيوم: 76 ملج.

حديد: 1 ملج.

بوتاسيوم: 208 ملج.

إلى جانب كميات جيدة من فيتامين B2 (ريبوفلافين)، والزنك، والفوسفور، والمنغنيز.

ثانيًا: فوائد اللوز لصحة الجسم على امتصاص 62



اللوز وفوائد

1. تعزيز صحة القلب

اللوز غني بالدهون الأحادية غير المشبعة التي تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL)، وزيادة الكوليسترول الجيد (HDL)، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب. كما يحتوي على مضادات أكسدة قوية مثل فيتامين E، الذي يحمي الأوعية الدموية من التلف.

2. السيطرة على مستويات السكر في الدم

يحتوي اللوز على كميات معتدلة من الكربوهيدرات وغني بالألياف والبروتين، مما يساعد في تنظيم امتصاص السكر في الدم. وقد أظهرت دراسات أن تناول اللوز بانتظام يمكن أن يحسن من استجابة الجسم للأنسولين، ما يجعله مفيدًا لمرضى السكري من النوع الثاني.

3. المساعدة في فقدان الوزن

على الرغم من أن اللوز غني بالسعرات الحرارية، إلا أن الدهون الصحية والألياف والبروتين الموجودة فيه تعزز الشعور بالشبع لفترات طويلة. هذا يجعله خيارًا مثاليًا للوجبات الخفيفة الصحية، التي تساعد في تقليل الشهية وتناول كميات أقل من الطعام.

4. تحسين صحة العظام

اللوز مصدر جيد للكالسيوم والمغنيسيوم، وهما عنصران أساسيان للحفاظ على قوة العظام والأسنان. كما يحتوي على الفوسفور الذي يلعب دورًا مهمًا في بناء العظام والأنسجة.

5. مضاد قوي للأكسدة

اللوز غني بفيتامين E، الذي يعمل كمضاد للأكسدة يحمي خلايا الجسم من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة. هذه الحماية تقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.

6. تعزيز صحة الجهاز الهضمي

الألياف الموجودة في اللوز تساعد في تحسين عملية الهضم، والوقاية من الإمساك، وتنظيم حركة الأمعاء.

ثالثًا: فوائد اللوز الجمالية



اللوز للصحة

1. تحسين صحة البشرة

اللوز يحتوي على فيتامين E، الذي يعزز صحة البشرة ويحافظ على نضارتها. كما أن زيت اللوز الحلو يُستخدم لترطيب البشرة الجافة، وتقليل التجاعيد، وعلاج التهابات الجلد مثل الإكزيما والصدفية.

2. تقوية الشعر

زيت اللوز مصدر غني بفيتامين E والأحماض الدهنية، التي تساعد في تغذية فروة الرأس، تقوية الشعر من الجذور، ومنع تساقطه. كما يعزز لمعان الشعر ونعومته.

3. مكافحة الشيخوخة

مضادات الأكسدة في اللوز تساهم في محاربة علامات التقدم في السن مثل التجاعيد والخطوط الدقيقة. ويعد تناول اللوز أو استخدام زيته موضعيًا وسيلة طبيعية لتأخير شيخوخة الجلد.

رابعًا: فوائد اللوز للنساء

1. تعزيز صحة الحوامل

اللوز يحتوي على حمض الفوليك الضروري لصحة الجنين خلال فترة الحمل، حيث يساعد في الوقاية من العيوب الخلقية. كما يمد الحامل بالبروتين والكالسيوم لتقوية العظام.

2. موازنة الهرمونات

بفضل احتوائه على الأحماض الدهنية والفيتامينات، يساعد اللوز في دعم توازن الهرمونات الأنثوية، مما يفيد النساء خلال الدورة الشهرية وأعراض سن اليأس.

3. الحفاظ على الوزن والجمال

اللوز وجبة خفيفة مثالية للنساء اللاتي يسعين للحفاظ على رشاقتهن، لما يوفره من إحساس بالشبع مع فائدة غذائية عالية.

خامسًا: طرق تناول اللوز

يمكن تناول اللوز بطرق متعددة:

نيئًا كوجبة خفيفة.

محمصًا بدون ملح.

مطحونًا كإضافة للوجبات والحلويات.

كحليب لوز بديل نباتي للحليب.

زيت اللوز للاستخدام التجميلي أو إضافته للطعام.



سادسًا: محاذير تناول اللوز

رغم فوائده الكبيرة، فإن الإفراط في تناول اللوز قد يسبب:

زيادة الوزن بسبب احتوائه على سعرات حرارية مرتفعة.

مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ إذا تم تناوله بكميات كبيرة.

التحسس لدى الأشخاص الذين لديهم حساسية من المكسرات.

لذا يُنصح بتناول حفنة يوميًا (20-23 حبة) كحد مناسب للاستفادة من فوائده دون أضرار.

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