فوائد اللوز، يحسن وظائف الدماغ ويحمي من أمراض القلب والسرطان

فوائد اللوز، اللوز من المكسرات الشهيرة التى لها شعبية كبيرة لعشاقه الكثيرون ويدخل فى صناعات مختلفة كما يستخدم فى الطهى وعمل الحلوى.

وفوائد اللوز، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والدهون الصحية والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن اللوز من أشهر المكسرات وأكثرها استهلاكا حول العالم، ليس فقط لطعمه اللذيذ بل أيضا لفوائده الصحية المتعددة، ويتميز اللوز بقيمته الغذائية العالية، ويعد عنصر مهم في العديد من الأنظمة الغذائية الصحية.

القيمة الغذائية للوز

واضاف السيد، يحتوي اللوز على مزيج فريد من العناصر الغذائية، فهو غني بالبروتينات، والألياف، والدهون الصحية، والفيتامينات، والمعادن، ومن أهم العناصر التي يحتويها فيتامين E (هـ)، المغنيسيوم، الكالسيوم، الفوسفور، الحديد، الزنك، الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة (مثل حمض الأوليك)، مضادات الأكسدة.

فوائد اللوز الصحية

فوائد اللوز الصحية

وتابع، أن من فوائد اللوز التى تدفعنا لتناوله:-

اللوز غني بالدهون الصحية غير المشبعة التي تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار، وزيادة الكوليسترول الجيد، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، كما أن وجود مضادات الأكسدة، مثل فيتامين E، يساعد في حماية القلب من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة.

اللوز منخفض في الكربوهيدرات وغني بالبروتين والألياف، مما يجعله مناسب لمرضى السكري، كما أن المغنيسيوم الموجود في اللوز يلعب دور مهم في تحسين حساسية الجسم للأنسولين.

اللوز يعد غذاء ممتاز للدماغ، فهو يحتوي على الريبوفلافين (فيتامين B2) والكارنيتين، وهما عنصران يساعدان في تحسين وظائف الدماغ والوقاية من التدهور المعرفي المرتبط بالتقدم في العمر.

بفضل احتوائه على الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور، يعد اللوز من المكسرات المفيدة في تقوية العظام والأسنان والوقاية من هشاشة العظام.

رغم احتواء اللوز على سعرات حرارية عالية، إلا أن تناوله باعتدال يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يقلل من تناول الطعام بشكل مفرط ويساعد في الحفاظ على الوزن أو فقدانه.

مضادات الأكسدة القوية الموجودة في اللوز، خاصة فيتامين E، تساهم في مكافحة الجذور الحرة التي قد تسبب تلف الخلايا وتؤدي إلى السرطان، وقد أظهرت بعض الدراسات أن تناول المكسرات مثل اللوز يمكن أن يقلل من خطر بعض أنواع السرطان

فوائد اللوز للبشرة والشعر

وأوضح الدكتور أحمد السيد، أن اللوز يحتوي على فيتامين E، الذي يعد من الفيتامينات الأساسية لصحة الجلد، ويساعد في ترطيب البشرة، وتأخير علامات الشيخوخة، والحماية من أشعة الشمس الضارة، وزيت اللوز يستخدم في العديد من منتجات العناية بالشعر، حيث يعتقد أنه يقوي الشعر من الجذور، يقلل من تساقطه، يضفي عليه لمعان طبيعي.

طرق تناول اللوز

وأضاف السيد، أنه يمكن تناول اللوز نيئا كوجبة خفيفة صحية، أو إضافته إلى السلطات أو الشوربات، أو طحنه وإضافته إلى العصائر أو الزبادي، ويمكن أيضا استخدام زيت اللوز في الطهي أو التجميل، واستخدام دقيق اللوز في الخبز كبديل صحي.

محاذير تناول اللوز

وتابع، رغم فوائده العديدة، يجب الاعتدال في تناول اللوز، حيث أن الإفراط قد يؤدي إلى:

زيادة الوزن بسبب السعرات الحرارية العالية.

مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ أو الإمساك.

ردود فعل تحسسية لدى بعض الأشخاص.

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