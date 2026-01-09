فوائد شوكة الحليب، يعالج أمراض القلب ويعزز صحة القلب

18 حجم الخط

فوائد شوكة الحليب، شوكة الحليب من الأعشاب القديمة التي كانت تستخدم في الطب القديم، ورغم أنها غير مشهورة في وقتنا الحالي فإن بعض الأطباء ينصحون بتناولها.

وفوائد شوكة الحليب، عديدة لقيمتها الغذائية العالية واشتهرت بفوائدها للنساء من حيث تعزز صحة الكبد وتنظم الهرمونات ويجب تناولها باستمرار خاصة بعد الأربعين.

وتقول الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، إن شوكة الحليب من النباتات العشبية المعروفة منذ القدم في الطب الشعبي، وتنتمي إلى فصيلة عباد الشمس، وتتميز بأوراق شوكية وبزهرات أرجوانية، وتستخدم بذورها في الأغراض العلاجية لاحتوائها على مركب فعال يعرف باسم السيليمارين، وهو مزيج من مضادات الأكسدة القوية التي تدعم صحة الكبد وتقاوم الالتهابات.

فوائد شوكة الحليب

وأضافت مرام، أن من فوائد شوكة الحليب:

حماية الكبد من السموم، حيث تدعم قدرة خلايا الكبد على مقاومة السموم الناتجة عن الأدوية، والملوثات، والكحول، والمبيدات، إذ يعمل السيليمارين على تثبيت أغشية الخلايا ومنع دخول المواد السامة إليها.

تجدد خلايا الكبد، ويساعد النبات في تنشيط تجدد خلايا الكبد التالفة، وهو أمر مهم في حالات الكبد الدهني، والالتهاب الكبدي الفيروسي، وتليف الكبد في مراحله الأولى.

تحسين إنزيمات الكبد، وتشير بعض الدراسات إلى أنه قد يساهم في تحسين مستويات إنزيمات الكبد، مما يعكس تحسن في وظيفته، وهو لا يغني عن العلاج الطبي ولا يستخدم بدلا عن متابعة الطبيب.

مضاد قوي للأكسدة، حيث تحارب الجذور الحرة المسؤولة عن الشيخوخة الخلوية، وتقلل من تلف الخلايا الناتج عن التأكسد، وتدعم حماية أعضاء الجسم المختلفة من الالتهابات المزمنة.

يساعد تناول شوكة الحليب أو زيته في تحسين مظهر البشرة الدهنية، وتقليل الالتهاب وحب الشباب، ومقاومة علامات الشيخوخة المبكرة، وحماية الجلد من تأثير الشوارد الحرة، كما أن دعمها للكبد ينعكس إيجابيا على صفاء البشرة ونضارتها.

تساهم شوكة الحليب في تحسين إفراز العصارة الصفراوية، ودعم وظيفة المرارة، وتخفيف الشعور بالانتفاخ والغازات، وتحسين الهضم خاصة مع الوجبات الدسمة.

دعم صحة القلب، وذلك لخصائصها المضادة للأكسدة والالتهاب، فقد تساعد في خفض أكسدة الدهون الضارة في الدم، ودعم صحة الأوعية الدموية، وتخفيف الالتهابات التي تضر بعضلة القلب، كما أشارت بعض الدراسات إلى دور محتمل في خفض مستوى الكوليسترول الضار عند الاستخدام المنتظم مع نمط غذائي صحي.

تساعد فى تنشيط بعض خلايا الجهاز المناعي، ما يساهم في تعزيز قدرة الجسم على مقاومة البكتيريا والفيروسات، وتقليل الإجهاد التأكسدي الذي يضعف المناعة.

تساعد في تحسين حساسية الخلايا للأنسولين، وخفض مستويات السكر المرتفعة نسبيا، وتقليل مضاعفات السكري مثل الإجهاد التأكسدي، لكن يجب عدم استخدامها بدل الدواء أو دون استشارة الطبيب، خاصة لمرضى السكري.

طرق استخدام شوكة الحليب

وتابعت، يمكن تناول شوكة الحليب على هيئة كبسولات أو أقراص، أو مسحوق البذور، أو مستخلص سائل، أو شاي عشبي من البذور، وتختلف الجرعات حسب شكل المستحضر والغرض العلاجي وتحدد غالبا من أخصائي الرعاية الصحية، وعلى الرغم من أنها آمنة نسبيًّا، فإنها قد تسبب غثيانًا خفيفًا، واضطرابا في المعدة إسهالًا أو إمساكًا، وصداعًا أو طفحًا جلديًّا نادرًا، كما ينصح بالحذر من تناولها فى حالات الحمل والرضاعة، والحساسية من النباتات النجمية مثل الأقحوان وعباد الشمس، ومرضى حصوات المرارة، ومرضى الكبد في مراحل متقدمة وتناول أدوية تستقلب في الكبد قد تتداخل معها.



