أهمية تناول الطفل الرضيع طعامه بيده

تبدأ تغذية الطفل الرضيع من إتمامه 6 أشهر حفاظا على نموه بشكل صحى، وحمايته من نقص العناصر الغذائية لأن لبن الأم فى هذه المرحلة غير كافي لتغذية الرضيع.

ويجب على الأم فى هذه المرحلة إدخال الخضروات والفاكهة المهروسة بعد سلقها، مع البيض وغيرهم من الأكلات التى تمد الطفل بالبروتين والمعادن والفيتامينات المهمة.

ويقول الدكتور حاتم فاروق استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، أنه بالفعل من المهم ادخال الخضروات والفواكه للطفل بدءا من 4 أو 6 شهور حفاظا على نموه بشكل صحى، ولكن الأهم من ذلك هو تعويد الطفل على تناول طعامه بيده، بدءا من إتمامه 7 أو 8 شهور من عمره، بعد أن يصبح الطفل قادرا على الجلوس بمفرده ويستطيع الإمساك بالاشياء.

فوائد تناول الطعام الرضيع طعامه بيده

وأضاف فاروق، أن امساك الطفل طعامه بيده وتناوله بنفسه له فوائد عديدة للطفل، منها:-

تقوية عضلات اليدين للطفل.

تحسين التناسق بين اليدين والعين.

تعليم الطفل الاعتماد على نفسه.

يجعل الطفل يستكشف الطعام ويحبه بدون ضغط.

وتابع، أن هناك أفكارا عديدة لتقديم الطعام للطفل لتناوله بيديه، مثل الجزر أو الكوسة بعد سلقهم جيدا، أو الموز الطري، أو التفاح أو الكمثرى بعد سلقهم أيضا، أو البطاطس المسلوقة، ويمكن أيضا تقديمه له الخبز الكرى، او دجاج او لحم مفرومة جيدا ومتماسكة، وعلى الام أن تترك الطفل يتناول بمفرده الطعام وتتيح ملابسه ووجه حتى يستمتع بالطعام ويتناوله مايشجعه على تناول الطعام فيما بعد بشكل عادى وبدون رفض.

