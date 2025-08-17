أكلات ممنوع دمجها معا للأطفال حتى لا يصابوا بالحساسية

تهتم الأمهات بإدخال الطعام للطفل الرضيع بدءا من إتمامه 6 أشهر لتغذية الطفل بشكل جيد ومده بالعناصر الغذائية التي يحتاجها.

وتحرص بعض الأمهات على دمج بعض الأطعمة معا لرفع القيمة الغذائية للطعام المقدم للطفل، دون الوعى بمدى خطورة ذلك على صحة الطفل.

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن إدخال الأطعمة المختلفة للطفل أمر ضرورى بعد إتمامه 6 اشهر، وهناك أكلات عديدة آمنة على الأطفال ولكن إذا تم دمجها معا قد يصاب الطفل بالحساسية أو اضطرابات الهضم، على الرغم من أن تقديمها منفردا يكون آمن تماما، لذا يجب الحذر من دمج بعض الأطعمة معا الصغار، حفاظا على صحتهم.

أكلات ممنوع دمجها معا للأطفال

وأضاف عبد الحميد، أن من الأكلات الممنوع دمجها معا للأطفال حتى لا يصابون بالحساسية أو اضطرابات الهضم:-

السمك مع اللبن

البيض مع الفراولة

الطماطم مع الجمبرى

المانجو مع اللبن

البيض مع الموز

اللبن مع الشيكولاتة

اللبن مع البرتقال

الطماطم مع الخيار دمجهم معا يزيد من تهيج المعدة عند بعض الأطفال

الجبن ع الأسماك

اللبن مع الكولا أو المشروبات الغازية

أعراض حساسية الطعام عند الأطفال

وتابع، أنه عند تقديم طعام للصغار وظهور أعراض الحساسية عليهم يجب توقف الطعام على الفور والذهاب لأقرب مستشفى لحماية الطفل من أى مخاطر، ومن أعراض حساسية الطعام عند الأطفال:-

طفح جلدي

حكة

عطس أو كحة

ألم بالبطن

قيء

أكلات ممنوع دمجها معا للأطفال

نصائح مهمة للعناية بالطفل الرضيع

ومرحلة الطفولة الأولى من أصعب المراحل وأكثرها حساسية في حياة الطفل، حيث يحتاج الرضيع إلى رعاية خاصة واهتمام كبير لضمان نموه بشكل صحي وسليم، وهناك بعض النصائح المهمة للعناية بالطفل الرضيع، منها:-

الرضاعة الطبيعية هي الأفضل للرضيع، حيث تزوده بجميع العناصر الغذائية الأساسية وتقوي جهازه المناعي.

إذا كانت الأم غير قادرة على الرضاعة الطبيعية، يجب استشارة الطبيب لاختيار الحليب الصناعي المناسب.

إرضاع الطفل عند الطلب (عندما يجوع) أفضل من تحديد مواعيد صارمة.

تجنب إدخال الأطعمة الصلبة قبل عمر 6 أشهر إلا إذا أوصى الطبيب.

يحتاج الرضيع إلى النوم لفترات طويلة من 14 إلى 17 ساعة يوميًا في الشهور الأولى.

يجب وضع الطفل على ظهره عند النوم لتقليل خطر متلازمة الموت المفاجئ للرضع.

تأكدي من أن السرير آمن وخالى من الوسائد الكبيرة والألعاب التي قد تعيق التنفس.

تغيير الحفاض باستمرار لمنع التسلخات والالتهابات.

تنظيف سرة الطفل بلطف بالماء الفاتر أو حسب إرشادات الطبيب.

استحمام الرضيع 2-3 مرات أسبوعيا كافى في الأشهر الأولى مع تنظيف الوجه واليدين يوميا.

الالتزام بجدول التطعيمات الموصى به لحماية الطفل من الأمراض.

مراجعة الطبيب بانتظام لمتابعة النمو والوزن والطول.

مراقبة أي علامات غير طبيعية مثل الحمى أو صعوبة التنفس أو فقدان الشهية.

التأكد من أن غرفة الطفل جيدة التهوية وخالية من التدخين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.