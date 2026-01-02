18 حجم الخط

تهتم الأمهات كثيرا بالطفل الرضيع بشكل زائد منذ أول يوم ولادة حفاظا على صحته، خاصة أنه كثير البكاء ولا تستطيع الأم التمييز بين سبب البكاء هل جوع أم مغص أم أى شيء آخر.

وعادة تكون الأم جاهزة ببعض الأدوية مثل دواء الانتفاخ والمغص وغيرهم لراحة الطفل الرضيع ولكن لا يجب إعطاء هذه الأدوية بعد استشارة الطبيب حفاظا على صحة الطفل.

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إنه للأسف، هناك أخطاء بسيطة في التعامل مع الطفل حديث الولادة، ولكن نتائجها تكون خطيرة على الطفل، والطفل عندما يولد يكون أضعف إنسان فى الوجود، وبالتالى أى تصرف خاطئ يمكن أن يسبب مشكلة كبيرة وخطيرة تحتاج دخول الطفل إلى الحضانة.

سلوكيات خاطئة مع الطفل الرضيع تهدد صحته

وأضاف عبد الحميد، أن هناك سلوكيات خاطئة مع الطفل الرضيع تهدد صحته، منها:-

لف الطفل بالبطارية ووضعه بجانب المدفأة عند إصابته بالسخونة خوفا من أن يبرد، وهذا للأسف يرفع الحرارة أكثر لدرجة أن الطفل يصاب بالتشنجات.

إهمال إرضاع الطفل بحجة أنه لم يطلب على الرغم من أنه يرضع بشكل جيد ما يسبب إصابته بالجفاف ونقص السكر بالدم.

أن يكون الطفل مصابا بنسبة بسيطة من الصفراء ولكن تهمل الأم العلاج وتعتمد على الوصفات الشعبية ما يرفع نسبة الصفراء ويحتاج الطفل إلى حضانة.

إهمال إصابة الطفل بالكحة أو النهجان البسيط، وننتظر وتقول إنه دور برد ما يسبب مضاعفات خطيرة تصل إلى إصابة الطفل بالتهاب رئوي حاد.

أن يكون الطفل يبكى كثيرا وتقول الأم إنه مجرد دلع والطفل يريد أن تحمله الأم ولكن فى الحقيقة يكون مصابا بمغص شديد أو ارتجاع يحتاج لتدخل طبي مبكر وسريع.

وتابع، أن الطفل الرضيع لا يحتمل الاجتهاد ولا التجربة، حيث يجب عند ظهور أى عرض استشارة الطبيب المختص لأن الفحص الطبي المبكر يحمى من مضاعفات خطيرة ويحافظ على صحة الطفل ونموه بشكل صحى.

