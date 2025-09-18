أسباب الإمساك عند الطفل الرضيع وطرق علاجه والوقاية منه

أسباب الإمساك عند الطفل الرضيع، الإمساك عند الطفل الرضيع من المشكلات الشائعة التي تثير قلق الأمهات، خصوصًا إذا استمر لفترة طويلة أو صاحبته أعراض غير طبيعية.

وأسباب الإمساك عند الطفل الرضيع، عديدة وعادة ترتبط بنوعية الطعام الذى يقدم للطفل وأيضًا الطعام الذى تتناوله الأم المرضعة.

ويقول الدكتور أيمن عوض أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة، إن الإمساك عند الطفل الرضيع من المشكلات التى تشكو منها الأمهات كثيرًا وهى مشكلة شائعة الحدوث وعادة تحدث بسبب نوعية الغذاء المقدم للطفل وذلك فى الحالات العادية ولكن أحيانا تكون الإصابة خطيرة لذا يجب التنبه له.

أسباب الإمساك عند الطفل الرضيع

وأضاف عوض، أن من أسباب الإمساك عند الطفل الرضيع:

التغيرات في نوع التغذية، حيث الانتقال من الرضاعة الطبيعية إلى الحليب الصناعي أو إدخال الأطعمة الصلبة قد يؤدي لتباطؤ حركة الأمعاء.

قلة السوائل، وعدم حصول الرضيع على كمية كافية من الحليب أو الماء في عمر يسمح فيه بإعطاء الماء قد يسبب جفاف البراز.

الحليب الصناعي، وبعض أنواع الحليب الصناعي تكون أثقل على المعدة وتزيد من احتمالية الإمساك مقارنة بالرضاعة الطبيعية.

الحساسية من بروتين الحليب البقري، وقد يظهر الإمساك كأحد أعراض هذه الحساسية.

قلة النشاط والحركة، خاصة لدى الأطفال الأكبر قليلا الذين بدأوا بالحبو، فالحركة تساعد الأمعاء على العمل.

مشكلات مرضية نادرة، مثل قصور الغدة الدرقية أو أمراض الأمعاء الخلقية كمرض هيرشبرونغ، لكنها أقل شيوعًا.

أعراض الإمساك عند الرضيع

وتابع، أن من أعراض الإمساك عند الطفل الرضيع:

قلة عدد مرات التبرز أقل من 3 مرات أسبوعيًّا.

صعوبة أو ألم أثناء التبرز، مع بكاء أو احمرار الوجه.

براز صلب وجاف، أحيانا على شكل كرات صغيرة.

انتفاخ أو تورم بسيط في البطن.

فقدان الشهية أو رفض الرضاعة في الحالات الشديدة.

أحيانا وجود خطوط دم خفيفة في البراز نتيجة شق شرجي بسيط بسبب قسوة البراز.

مخاطر الإمساك عند الطفل الرضيع

وأوضح الدكتور أيمن عوض أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة، أنه يجب الاهتمام بعلاج الإمساك عند الطفل الرضيع حتى لا تحدث مضاعفات خطيرة، منها:

شق شرجي وألم عند الإخراج، ما قد يجعل الطفل يخاف من التبرز ويزيد المشكلة.

انتفاخ البطن وتراكم الغازات.

ضعف اكتساب الوزن إذا أثر الإمساك على شهية الطفل.

مضاعفات نادرة مثل انسداد معوي إذا كان الإمساك شديد ولم يعالج.

علاج الإمساك عند الرضيع

وأضاف اخصائي الأطفال، يعتمد العلاج على عمر الطفل وسبب الإمساك، ومن طرق علاج الإمساك عند الطفل الرضيع:

للرضع دون 6 أشهر، يجب التأكد من أن الرضاعة الكافية سواء كانت طبيعية أو صناعية.

تعديل نوع الحليب الصناعي بعد استشارة الطبيب إذا كان السبب نوع الحليب.

في بعض الحالات قد يصف الطبيب قطرات مساعدة لتليين البراز.

للرضع فوق 6 أشهر، يجب زيادة كمية السوائل ماء بكميات صغيرة مناسبة لعمره.

تقديم أطعمة غنية بالألياف مثل هريس الخوخ، والكمثرى، والتفاح، أو القرع.

تقليل الأطعمة المسببة للإمساك مثل الأرز والموز الأخضر والجزر المسلوق بكثرة.

تدليك البطن بحركات دائرية لطيفة.

تحريك ساقي الطفل كحركة “ركوب الدراجة” لتحفيز الأمعاء.

الأدوية الملينة، وتستخدم فقط تحت إشراف الطبيب وفي الحالات التي لا تستجيب للإجراءات البسيطة.

كيف تحمى طفلك الرضيع من الإمساك

وهناك بعض النصائح التى تحمى الطفل الرضيع من الإمساك، منها:

الالتزام بالرضاعة الطبيعية قدر الإمكان، فهي أسهل هضما من الحليب الصناعي.

إذا لزم استخدام الحليب الصناعي، اختيار الأنواع اللطيفة على المعدة بعد استشارة الطبيب.

عند بدء الطعام الصلب، يجب إدخاله تدريجيا مع الحرص على تقديم خضروات وفواكه غنية بالألياف.

تشجيع الرضيع الأكبر قليلا على الحركة واللعب.

متابعة عادات التبرز، ومراجعة الطبيب إذا استمر الإمساك أو ظهرت أعراض غير طبيعية مثل انتفاخ شديد، وقيء، ودم متكرر في البراز، وفقدان وزن.

