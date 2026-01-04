أكلات ممنوع دمجها معا حفاظا على راحة طفلك

18 حجم الخط

التغذية السليمة هى تقديم الأكلات المتنوعة والصحية للطفل مثل البروتينات بأنواعها والخضروات والفاكهة والبقول والمكسرات ومنتجات الألبان وهكذا.

ولكن يجب تقديم كل طعام فى وقته المناسب ولا يجوز خلك أكثر من نوع معا لأن ذلك يمكن أن يؤثر على معدة الطفل ويسبب لن اضطرابات عديدة.

أكلات عند دمجها معا تؤثر على معدة الطفل

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن هناك أكلات عند دمجها معا تؤثر على معدة الطفل، منها:-

دمج اللبن مع الفاكهة الحمضية مثل البرتقال واليوسفي الفراولة، حيث أن اللبن يتجبن في المعدة مع الحموضة، ما يسبب مغص وإسهال وقيء أحيانا، لذا يجب تقديم اللبن بمفرده والفاكهة بعده بساعتين على الأقل.

تقديم اللبن مع الطعام الثقيل أو المقليات مثل البطاطس المقلية، والكشري، والبرجر، لأن ذلك يسبب بطء الهضم وانتفاخ شديد، فاللبن وجبة تقدم بمفردها خاصة قبل النوم.

أكلات عند دمجها معا تؤثر على معدة الطفل

ممنوع تقديم الجبن مع السمك، فهى وجبة ثقيلة على معدة الطفل، حيث يمكن أن تسبب قيء أو مغص شديد، لذا يجب تقديم كل نوع بمفرده.

تقديم الفاكهة بعد الأكل مباشرة، أو الفاكهة تهضم أسرع، لذا تتخمر فوق الطعام ما يسبب غازات وانتفاخ، والأفضل، تناول الفاكهة قبل الطعام أو بعده بساعتين.

تقديم الزبادي مع الحلويات الثقيلة، مثل الكيكة والشيكولاتة، تسبب اضطراب في الهضم، أو إسهال أو تقلصات، والحل هو تقديم الزبادي مع الوجبات الخفيفة أو بمفرده.

تقديم العصائر المعلبة مع الوجبات، أى سكريات عالية مع الطعام ما يسبب تهيج المعدة وزيادة المغص، والأفضل، تقديم مياه أو عصير طبيعي طازج مخفف وبعيدا عن الطعام.

تقديم البقوليات الثقيلة مع طعام ثقيل مثل الفول مع البطاطس المقلية أو الفول مع البيض، ما يسبب غازات وانتفاخ وتعب للمعدة، لذا يجب أن تكون الوجبة تحتوى على عنصر واحد ثقيل.

وأضاف عبد الحميد، أن الوجبة البسيطة أسهل فى الهضم من الوجبة الغنية بالأصناف، ويجب ترك فاصل زمني بين الوجبات، وأي طعام جديد يقدم للطفل يجب أن يقدم بمفرده مع مراقبة الطفل إذا لم يحدث أى عرض فهو آمن أما إذا اشتكى الطفل فلا يجوز جمعه مع أي طعام إلا بعد معرفة السبب، حفاظا على راحة معدة الطفل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.