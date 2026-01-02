السكاتة للطفل الرضيع، تعرفي على فوائدها وأضرارها الصحية

18 حجم الخط

السكاتة أو اللهاية أو التتينا، من الأدوات التى تحرص العديد من الأمهات على استخدامها مع الطفل منذ ولادته كنوع من تهدئته وقلة بكائه.

ورغم أنها بالفعل تهدئ الطفل إلا أن لها مخاطر عديدة على الطفل فهى تؤثر على الرضاعة وشهية الطفل وأيضا على أسنانه لذا يجب استخدامها بحذر.

يقول الدكتور أيمن عوض أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة، إن السكاتة (اللهاية) من أكثر الأدوات شيوعا مع الأطفال الرضع، وتلجأ إليها كثير من الأمهات لتهدئة الطفل، لكن استخدامها له فوائد وأضرار يجب معرفتها حتى يتم التعامل معها بشكل صحيح دون الإضرار بصحة الرضيع.

فوائد السكاتة للطفل الرضيع

وأضاف عوض، أن من فوائد السكاتة للطفل الرضيع:-

تهدئة الطفل وتقليل البكاء، وتمتص السكاتة حاجة الرضيع الطبيعية للمص، مما يساعده على الهدوء والشعور بالأمان، خاصة في أوقات المغص أو قبل النوم.

المساعدة على النوم، وتسهم السكاتة في تهدئة الجهاز العصبي للطفل، وبالتالي تساعده على الدخول في نوم أعمق وأسرع.

تقليل خطر متلازمة موت الرضع المفاجئ، حيث تشير بعض الدراسات إلى أن استخدام السكاتة أثناء النوم قد يقلل من خطر الإصابة بمتلازمة موت الرضع المفاجئ عند استخدامها بطريقة آمنة.

تخفيف آلام التسنين، وخلال فترة التسنين، قد يشعر الطفل براحة أكبر عند مص السكاتة بدلا من عض أصابعه أو أشياء غير نظيفة.

بديل آمن لمص الإصبع، ومص الإصبع عادة يصعب التخلص منها لاحقا، بينما يمكن التحكم في وقت التوقف عن استخدام السكاتة بسهولة أكبر.

فوائد وأضرار السكاتة على الطفل

أضرار السكاتة على الطفل الرضيع

وتابع، أن من أضرار السكاتة على الطفل الرضيع:-

التأثير على الرضاعة الطبيعية، والاستخدام المبكر للسكاتة خاصة خلال أول شهر قد يؤدي إلى ارتباك الحلمة، مما يؤثر سلبا على الرضاعة الطبيعية ويقلل إقبال الطفل على الثدي.

التهابات الأذن الوسطى، والاستخدام المفرط للسكاتة قد يزيد من احتمالية الإصابة بالتهابات الأذن، خاصة بعد عمر 6 أشهر.

مشكلات الأسنان والفك، والاستمرار في استخدام السكاتة لفترات طويلة بعد عمر سنتين قد يسبب، بروز الأسنان الأمامية، وعدم انتظام الفك، وتأخر النمو الطبيعي للأسنان.

الاعتماد الزائد عليها، قد يصبح الطفل غير قادر على النوم أو الهدوء دون السكاتة، مما يسبب صعوبة عند محاولة الفطام عنها لاحقا.

خطر العدوى، في حال عدم تنظيف السكاتة وتعقيمها جيدا، قد تكون مصدر للبكتيريا والفطريات التي تسبب التهابات الفم والجهاز الهضمي.

نصائح لاستخدام السكاتة بشكل آمن

وأوضح الدكتور أيمن عوض أخصائي طب الأطفال، أنه لاستخدام السكاتة بدون أى أضرار على. الكفل، يجب اتباع بعض النصائح، منها:-

تأجيل استخدامها حتى يثبت الرضاعة الطبيعية أى بعد ولادة الطفل ب 3– أو 4 أسابيع.

اختيار سكاتة طبية مصنوعة من السيليكون أو اللاتكس الآمن.

تعقيم السكاتة بانتظام وتغييرها عند ظهور أي تشققات.

عدم غمس السكاتة في السكر أو العسل نهائيا.

التوقف التدريجي عن استخدامها مع بلوغ الطفل عمر سنة إلى سنتين.

عدم إجبار الطفل على استخدامها إن لم يتقبلها.

