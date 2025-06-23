أسباب التهاب المرارة عند الطفل الرضيع وأعراضها ومخاطرها

أسباب التهاب المرارة عند الطفل الرضيع، التهاب المرارة من الأمراض التي تحدث بشكل مفاجيء ولأسباب عديدة حيث تظهر أعراضها المزعجة فى شكل ألم فى البطن.

وأسباب التهاب المرارة عند الطفل الرضيع، عديدة ولكنها تدهش الأمهات لأنهن يظنوا أن إلتهاب المرارة يصيب الكبار فقط وليس الرضع أيضا.

ويقول الدكتور أيمن عوض أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة، إن التهاب المرارة هو التهاب يصيب كيس المرارة، وهو عضو صغير يقع تحت الكبد ويخزن العصارة الصفراوية التي تساعد على هضم الدهون، ورغم أن هذه الحالة نادرة في الأطفال الرضع، إلا أنها قد تحدث وتحتاج إلى تشخيص وعلاج سريع لتفادي المضاعفات.

أسباب التهاب المرارة عند الطفل الرضيع

وأضاف عوض، أنه يوجد عدد من الأسباب المحتملة التي قد تؤدي إلى التهاب المرارة عند الرضع، منها:

انسداد القناة الصفراوية بسبب حصى أو لزوجة العصارة.

العدوى البكتيرية أو الفيروسية مثل السالمونيلا أو الإشريكية القولونية.

عيوب خلقية في الجهاز الصفراوي.

مشاكل في تدفق الدم إلى المرارة.

سوء التغذية أو الصيام الطويل (كما يحدث في بعض الحالات المرضية).

أمراض مزمنة أو استقلابية تؤثر على الكبد والمرارة.

الحالات الحرجة في المستشفى مثل تسمم الدم أو فشل الأعضاء، قد تؤثر على وظيفة المرارة.

أعراض التهاب المرارة عند الرضع

وتابع، أن الأعراض قد تكون غير واضحة عند الرضع، لكنها تشمل:

بكاء شديد ومستمر دون سبب واضح.

ارتفاع في درجة الحرارة (الحمى).

القيء المستمر.

انتفاخ البطن أو تحجره.

رفض الرضاعة أو ضعف الشهية.

اصفرار الجلد والعينين (اليرقان).

إسهال أو تغير لون البراز إلى فاتح جدًا.

خمول أو ضعف النشاط العام للطفل.

أسباب إلتهاب المرارة عند الطفل الرضيع

مضاعفات التهاب المرارة

وأوضح الدكتور أيمن عوض أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة، إذا لم يعالج الالتهاب بشكل سريع، قد يؤدي إلى:

انفجار المرارة وتسرب العصارة إلى البطن (حالة طارئة).

تسمم الدم أو التهاب الصفاق.

تكون خراجات حول المرارة.

تلف دائم في المرارة أو القنوات الصفراوية.

قصور الكبد أو مشاكل هضمية طويلة الأمد.

كيفية تشخيص التهاب المرارة عند الرضيع

وأضاف أخصائى طب الأطفال، أن تشخيص التهاب المرارة عند الرضع يعتمد على:

الفحص السريري.

تحاليل الدم للكشف عن علامات الالتهاب أو العدوى.

الأشعة فوق الصوتية (السونار) لتقييم حجم وشكل المرارة.

تحاليل البول والبراز لاستبعاد أسباب أخرى.

علاج التهاب المرارة

وتابع، يعتمد العلاج على شدة الحالة، ومن طرق علاج التهاب المرارة:-

مضادات حيوية لعلاج العدوى.

سوائل عبر الوريد لتعويض الجفاف.

مسكنات للألم وخافضات للحرارة.

في الحالات الشديدة قد يحتاج الرضيع إلى استئصال المرارة.

المراقبة الدقيقة في المستشفى، خاصة إذا كان الطفل يعاني من مشاكل صحية أخرى.

طرق الوقاية من إصابة الرضع بالتهاب المرارة

وأكد الدكتور أيمن عوض، على أن الوقاية ليست دائما ممكنة، ولكن يمكن تقليل احتمالات الإصابة عن طريق:

الرضاعة الطبيعية التي تقوي مناعة الطفل وتحسن صحة الجهاز الهضمي.

التغذية السليمة عند بدء إدخال الطعام الصلب.

علاج أي عدوى أو التهاب بسرعة.

المتابعة الدورية مع طبيب الأطفال خاصة إذا كان لدى الطفل مشاكل كبدية أو استقلابية.

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