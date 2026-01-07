الأربعاء 07 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

لو طفلك بيشرب لبن نان، 5 خطوات عاجلة بعد تحذير "سلامة الغذاء"

لبن نان
لبن نان
18 حجم الخط
ads

أثار التحذير الصادر عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء بشأن سحب محدود لبعض تشغيلات حليب الأطفال حالة من القلق بين الأمهات، خاصة مع الانتشار الواسع لمنتجات «نان» داخل السوق المصري، وهو ما دفع الكثيرات للبحث عن إجابة واضحة: هل العبوة الموجودة في المنزل آمنة أم لا؟
 

أكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن الإجراء احترازي فقط ويخص تشغيلات محددة من منتجات حليب الأطفال التابعة لشركة نستله، ولا يشمل جميع المنتجات المتداولة بالأسواق، لكن إذا كان طفلك يعتمد على حليب “نان”، توصي الهيئة باتباع الخطوات التالية:
 

راجعي رقم التشغيل المدون أسفل أو خلف العبوة (Batch Number).
 

تأكدي من مطابقته للأرقام التي أعلنتها الهيئة رسميًا.
 

في حال تطابق البيانات، توقفي فورًا عن استخدام المنتج.
 

تخلصي من العبوة بطريقة آمنة ولا تعيدي تجربتها.
 

تابعي البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء فقط.
 

أسباب سحب عبوات من اللبن


أوضحت الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن سبب السحب الاحترازي يعود إلى رصد آثار لمادة تُعرف باسم Cereulide، وهي مادة قد تنتج عن بكتيريا Bacillus cereus، وتم اكتشافها في أحد المكونات الأولية المستخدمة في التصنيع، وقد تؤدي – في حالات نادرة – إلى أعراض مثل الغثيان والقيء الشديد لدى الأطفال.
 

هل هناك إصابات مسجلة؟
 

أكدت الهيئة أنه حتى الآن لم يتم تسجيل أي حالات مرضية مرتبطة بهذه المنتجات داخل السوق المصري، مشددة على أن القرار يأتي في إطار الوقاية المبكرة وحماية صحة الأطفال.

وشددت الهيئة القومية لسلامة الغذاء على أن السحب محدود، وأن باقي تشغيلات ومنتجات حليب الأطفال المتداولة آمنة ومطابقة للمواصفات، داعية الأمهات إلى عدم الانسياق وراء الشائعات والاعتماد فقط على المصادر الرسمية.
 

المنتجات المعنية بالسحب الاحترازي
 

Nan Comfort 1
51510346AC
9,88410
31/05/2025
30/11/2026
Nan OptiPro 1
51370346AA
38,160
17/05/2025
17/05/2027
Nan OptiPro 1
52650346AA
16,092
28/09/2025
28/09/2027
Nan OptiPro 1
51460346AB
10,944
26/05/2025
26/05/2027
Nan OptiPro 1
51460346AA
124,608
26/05/2025
26/05/2027
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تحذير حليب الأطفال حليب نان سلامة الغذاء سحب تشغيلات حليب الأطفال في مصر نصائح للامهات

مواد متعلقة

قطع المياه عن عدد من المناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات الجمعة المقبل

من المطار إلى أبو النمرس، خريطة حملات الجيزة ضد احتلال الشارع

التعليم تصدر تعليمات مشددة استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية

التعليم تعلن مواعيد إعادة امتحان البرمجة لـ أولى ثانوي عبر منصة Kiro

ضبط مصنع أعلاف غير مرخص بالصف ومصادرة مخلفات دواجن مجهولة المصدر

أخبار مصر اليوم: توجيهات عاجلة من وزير السياحة بشأن أعداد الزائرين بالمتحف القومي للحضارة.. الأربعاء المقبل إجازة بالقطاع الخاص.. مدبولي يكشف خطة الحكومة لتطوير ملف ريادة الأعمال

محافظ الجيزة يهنئ الأقباط الإنجيليين بعيد الميلاد المجيد

محافظة الجيزة تطمئن المواطنين: ربط كهربائي بمحطة مياه منشأة القناطر دون انقطاع الخدمة
ads

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، بورنموث يتقدم على توتنهام بثنائية في الشوط الأول

الدوري الانجليزي، تعادل سلبي بين كريستال بالاس وأستون فيلا بالشوط الأول

الدوري الإنجليزي، التشكيل الرسمي لمباراة نيوكاسل ضد ليدز يونايتد

الدوري الإيطالي، فيرونا يتقدم على نابولي بثنائية في الشوط الأول

نابولي يخطف تعادلا مثيرا 2/2 أمام فيرونا في الدوري الإيطالي

ما بين السيجار والكبريت والفواكه تتعدد أنواع قمر الدين، والأغلى بـ 370 جنيهًا

شاب ينهي حياته بالقفز من الطابق الرابع بالهرم

البيت الأبيض: عائدات النفط الفنزويلية ستذهب إلى حسابات أمريكية

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الليرة في مصرف سوريا المركزي مساء اليوم الأربعاء

تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب بالصاغة مساء اليوم الأربعاء

سعر الـ100 ين ياباني في البنك الأهلي مساء اليوم الأربعاء 7-1-2026

66.87 جنيها، سعر الدينار الأردني في البنك الأهلي مساء اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى يرد على من يحرمون تهنئة غير المسلمين بأعيادهم (فيديو)

ما حكم صلاة الرغائب في شهر رجب؟ الإفتاء توضح

شق صدر النبي ومواصفات البراق، مشاهد من رحلة الإسراء والمعراج

المزيد
الجريدة الرسمية