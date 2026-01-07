لو طفلك بيشرب لبن نان، 5 خطوات عاجلة بعد تحذير "سلامة الغذاء"
أثار التحذير الصادر عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء بشأن سحب محدود لبعض تشغيلات حليب الأطفال حالة من القلق بين الأمهات، خاصة مع الانتشار الواسع لمنتجات «نان» داخل السوق المصري، وهو ما دفع الكثيرات للبحث عن إجابة واضحة: هل العبوة الموجودة في المنزل آمنة أم لا؟
أكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن الإجراء احترازي فقط ويخص تشغيلات محددة من منتجات حليب الأطفال التابعة لشركة نستله، ولا يشمل جميع المنتجات المتداولة بالأسواق، لكن إذا كان طفلك يعتمد على حليب “نان”، توصي الهيئة باتباع الخطوات التالية:
راجعي رقم التشغيل المدون أسفل أو خلف العبوة (Batch Number).
تأكدي من مطابقته للأرقام التي أعلنتها الهيئة رسميًا.
في حال تطابق البيانات، توقفي فورًا عن استخدام المنتج.
تخلصي من العبوة بطريقة آمنة ولا تعيدي تجربتها.
تابعي البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء فقط.
أسباب سحب عبوات من اللبن
أوضحت الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن سبب السحب الاحترازي يعود إلى رصد آثار لمادة تُعرف باسم Cereulide، وهي مادة قد تنتج عن بكتيريا Bacillus cereus، وتم اكتشافها في أحد المكونات الأولية المستخدمة في التصنيع، وقد تؤدي – في حالات نادرة – إلى أعراض مثل الغثيان والقيء الشديد لدى الأطفال.
هل هناك إصابات مسجلة؟
أكدت الهيئة أنه حتى الآن لم يتم تسجيل أي حالات مرضية مرتبطة بهذه المنتجات داخل السوق المصري، مشددة على أن القرار يأتي في إطار الوقاية المبكرة وحماية صحة الأطفال.
وشددت الهيئة القومية لسلامة الغذاء على أن السحب محدود، وأن باقي تشغيلات ومنتجات حليب الأطفال المتداولة آمنة ومطابقة للمواصفات، داعية الأمهات إلى عدم الانسياق وراء الشائعات والاعتماد فقط على المصادر الرسمية.
المنتجات المعنية بالسحب الاحترازي
Nan Comfort 1
51510346AC
9,88410
31/05/2025
30/11/2026
Nan OptiPro 1
51370346AA
38,160
17/05/2025
17/05/2027
Nan OptiPro 1
52650346AA
16,092
28/09/2025
28/09/2027
Nan OptiPro 1
51460346AB
10,944
26/05/2025
26/05/2027
Nan OptiPro 1
51460346AA
124,608
26/05/2025
26/05/2027
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا