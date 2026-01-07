لو طفلك بيشرب لبن نان، 5 خطوات عاجلة بعد تحذير "سلامة الغذاء"

18 حجم الخط

أثار التحذير الصادر عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء بشأن سحب محدود لبعض تشغيلات حليب الأطفال حالة من القلق بين الأمهات، خاصة مع الانتشار الواسع لمنتجات «نان» داخل السوق المصري، وهو ما دفع الكثيرات للبحث عن إجابة واضحة: هل العبوة الموجودة في المنزل آمنة أم لا؟



أكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن الإجراء احترازي فقط ويخص تشغيلات محددة من منتجات حليب الأطفال التابعة لشركة نستله، ولا يشمل جميع المنتجات المتداولة بالأسواق، لكن إذا كان طفلك يعتمد على حليب “نان”، توصي الهيئة باتباع الخطوات التالية:



راجعي رقم التشغيل المدون أسفل أو خلف العبوة (Batch Number).



تأكدي من مطابقته للأرقام التي أعلنتها الهيئة رسميًا.



في حال تطابق البيانات، توقفي فورًا عن استخدام المنتج.



تخلصي من العبوة بطريقة آمنة ولا تعيدي تجربتها.



تابعي البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء فقط.



أسباب سحب عبوات من اللبن



أوضحت الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن سبب السحب الاحترازي يعود إلى رصد آثار لمادة تُعرف باسم Cereulide، وهي مادة قد تنتج عن بكتيريا Bacillus cereus، وتم اكتشافها في أحد المكونات الأولية المستخدمة في التصنيع، وقد تؤدي – في حالات نادرة – إلى أعراض مثل الغثيان والقيء الشديد لدى الأطفال.



هل هناك إصابات مسجلة؟



أكدت الهيئة أنه حتى الآن لم يتم تسجيل أي حالات مرضية مرتبطة بهذه المنتجات داخل السوق المصري، مشددة على أن القرار يأتي في إطار الوقاية المبكرة وحماية صحة الأطفال.



وشددت الهيئة القومية لسلامة الغذاء على أن السحب محدود، وأن باقي تشغيلات ومنتجات حليب الأطفال المتداولة آمنة ومطابقة للمواصفات، داعية الأمهات إلى عدم الانسياق وراء الشائعات والاعتماد فقط على المصادر الرسمية.



المنتجات المعنية بالسحب الاحترازي



Nan Comfort 1

51510346AC

9,88410

31/05/2025

30/11/2026

Nan OptiPro 1

51370346AA

38,160

17/05/2025

17/05/2027

Nan OptiPro 1

52650346AA

16,092

28/09/2025

28/09/2027

Nan OptiPro 1

51460346AB

10,944

26/05/2025

26/05/2027

Nan OptiPro 1

51460346AA

124,608

26/05/2025

26/05/2027



