أعراض الجفاف عند الطفل الرضيع، احذري من الطقس

أعراض الجفاف عند الطفل الرضيع، الجفاف من الإصابات الشائعة التى تصيب الصغار ولكن ليس بالضرورة أن تحدث بسبب القيء والإسهال.

وأعراض الجفاف عند الطفل الرضيع، عديدة ولكن لا تنتبه لها الأمهات إلا فى حالات النزلات المعوية على الرغم من أنها يمكن أن تصيب الرضع فى الطقس الحار.

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن الطقس الحار يؤثر على الأطفال الرضع وتزايدت شكاوى الأمهات من قلة كمية البول عند الأطفال، وهذا طبيعي جدا بسبب ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، لذا يجب أخذ الاحتياطات اللازمة، من حيث لو الطفل مازال يرضع يجب زيادة عدد الرضعات، ولو بدأ فى تناول الطعام يجب أن يشرب الماء والعصائر الطبيعية، ويمكن اللجوء إلى محاليل الجفاف إذا ظهرت عليه علامات الجفاف.

أعراض الجفاف عند الطفل الرضيع

وأضاف عبد الحميد، أن من أعراض الجفاف عند الطفل الرضيع:-

قلة عدد مرات التبول أو تغير لونه

جفاف الفم

خمول أو قلة النشاط

بكاء بدون دموع

وتابع، أنه على الأمهات فى الطقس الحار أن تهتم بتقديم السوائل للطفل الرضيع أكثر من المعتاد ومراقبة اى أعراض تظهر عليه لاكتشاف اى مشكلة مرضية مبكرا لحمايته من اى مخاطر، فالوقاية دائما خير من العلاج.

أعراض الجفاف عند الطفل الرضيع

نصائح مهمة يجب اتباعها مع الطفل الرضيع

-ويجب على الأمهات الاهتمام بالرضاعة الطبيعية منذ ولادة الطفل حتى أول عامين من عمره، مع الاهتمام بإدخال الطعام للطفل عند إتمامه 6 أشهر من عمره، كما يجب اتباع تعليمات الرضاعة الصحيحة حيث عمل مواعيد لها، وعدم إرضاع الطفل وهو نائم لحمايته من غازات البطن التي تسبب بكائه المستمر.

-ويجب الاهتمام عند إدخال الطعام للطفل، بإدخاله تدريجيا، حيث يفضل البدء بالخضراوات والفاكهة المسلوقة والمهروسة، مثل الكوسة والجزر والبطاطس والقرع، ثم تقديم الزبادي، واللحوم أيضا يمكن ضربها في الخلاط وتقديمها للطفل، مع الأرز والشوربة أو الملوخية، مع عدم إضافة الملح إلى طعام الطفل ويمكن إضافة عصير الليمون.

-وبالنسبة الفاكهة يمكن هرسها وتقديمها للطفل على حالتها أو مزجها مع الزبادي، ويمكن عمل العصائر الطبيعية للطفل وتقديمها له بدون سكر، والعصائر ترطب على الطفل فى الطقس الحار وتمده بالعناصر الغذائية المهمة.

-كما يجب الاهتمام بنظافة الطفل وتغيير الحفاض كلما تبلل لحمايته من التهاب الحفاض الذي ينتشر بين الرضع فى فصل الصيف وفى حر الصيف يجب الاهتمام بإحمام الطفل في الصيف لتخفيف حرارة الطقس عليه.

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