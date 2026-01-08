أخبار مصر اليوم: السيسي يصدر قرارا جمهوريا بفض دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب.. قرار مهم من تعليم القاهرة بشأن التليفونات المحمولة داخل لجان الامتحانات.. حركة تكليفات جديدة بالجيزة

18 حجم الخط

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

حالة الطقس، تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب المتوسطة والعالية على أغلب الأنحاء وبداية سقوط أمطار خفيفة على غرب البلاد تزداد تدريجيًا خلال الساعات المقبلة إلى مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، أعلنت حالة الطقس غدا الجمعة، ويسود طقس مائل للبرودة نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد البرودة في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء، مع فرص تكون الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية، ويكون هناك نشاطا ملحوظا للرياح يزيد من الإحساس من برودة الطقس.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية قرار رقم 11 لسنة 2026، بـ فض دور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الثاني لـ مجلس النواب.

ونص القرار، الذي جاء بعد الاطلاع على الدستور، واللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، وبعد موافقة مجلس النواب، على أن يُفض دور الانعقاد اعتبارًا من يوم الخميس 19 رجب سنة 1447 هجرية، الموافق 8 يناير سنة 2026 ميلادية.

أكد الدكتور عصام الشيخ رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة، أنه تم عقد اجتماع لبحث مشكلة التكدسات وقت الذروة، وذلك لإيجاد حلول جذرية لمشكلة المواصلات وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

أعلنت همت إسماعيل أبو كليلة مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، حظر اصطحاب الهواتف المحمولة نهائيًا داخل لجان امتحانات النقل للطلاب والمعلمين وجميع المشاركين في أعمال الامتحانات، تأكيدًا لقدسية اللجنة وضمانًا لتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأكدت مدير تعليم القاهرة، أن الالتزام بالتعليمات داخل اللجان مسئولية لا تقبل التهاون، مشددة على أن أي إخلال بضوابط الامتحانات يعد مساسًا بنزاهة العملية التعليمية، وسيتم التعامل معه فورًا وفقًا للقواعد المنظمة.

أعلنت وزارة السياحة والآثار عن رصد ثلاثة مواقع إلكترونية مزورة تقوم ببيع وحجز تذاكر دخول وزيارة المتحف المصري الكبير وهي (https://visit.grandegms.com/TourTkt)

و(https://grand-egyptian-museum.cairo-tickets.com/)

و(https://play.google.com/store/search?q=grandegyptian%20museum&c=apps ).

يأتي ذلك في إطار المتابعة الدورية والمستمرة التي تقوم بها إدارة المتحف المصري الكبير لرصد ومتابعة ما يُنشر على شبكة الإنترنت، ولا سيما المواقع والمنصات الإلكترونية التي تدّعي ارتباطها بالمتحف، ويجري حاليًا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المواقع، تمهيدًا لإغلاقها ومحاسبة القائمين عليها.

أصدر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة قرارًا بإجراء حركة تكليفات محدودة في القيادات المحلية، وذلك في إطار دعم منظومة العمل بالمحافظة ورفع كفاءة الأداء داخل الأحياء والمراكز، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتضمنت حركة التكليفات الجديدة تكليف طه عبد الصادق رئيسًا لحي العجوزة، وتكليف اللواء زكي ممدوح سلام رئيسًا لمركز ومدينة كرداسة، إلى جانب تكليف اللواء أحمد ثابت رئيسًا لحي الهرم.



أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقديم للالتحاق بالمدارس الرسمية الدولية (International Public Schools – IPS) للمرحلة الأولى من رياض الأطفال (KG1)، للعام الدراسي 2026–2027.

وأوضحت الوزارة أن التقديم يبدأ اعتبارًا من اليوم 8 يناير 2026 ويستمر حتى 31 يناير 2026، على أن يتم التقديم إلكترونيًا فقط من خلال الموقع الرسمي للمدارس الرسمية الدولية.

أعلن وزير العمل محمد جبران اليوم الخميس، أنه وبالتعاون مع شركة نيكيمت، إحدى الشركات العاملة بمشروع الضبعة النووي، تتوافر فرص عمل جديدة لعدد من المهن الفنية والتخصصية، وذلك في إطار جهود الدولة لربط التدريب بالتشغيل وتوفير فرص عمل لائقة داخل المشروعات القومية الكبرى.

وتشمل فرص العمل المعلنة المهن التالية: حداد مسلح – الراتب يبدأ من 14,250 جنيهًا، نجار مسلح – الراتب يبدأ من 14,250 جنيهًا.. فورمجي – الراتب يبدأ من 14,250 جنيهًا فني تركيبات هياكل معدنية – الراتب يبدأ من 14,250 جنيهًا.. لحام أرجون – الراتب يبدأ من 35,000 جنيه..لحام كهرباء – الراتب يبدأ من 25,000 جنيه.

