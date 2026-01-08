الخميس 08 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

التعليم تعلن فتح باب التقديم بالمدارس الدولية للعام الدراسي 2027/2026

المدارس الرسمية الدولية
المدارس الرسمية الدولية
18 حجم الخط

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقديم للالتحاق بالمدارس الرسمية الدولية (International Public Schools – IPS) للمرحلة الأولى من رياض الأطفال (KG1)، للعام الدراسي 2026–2027.

مواعيد ورابط التقديم

وأوضحت الوزارة أن التقديم يبدأ اعتبارًا من اليوم 8 يناير 2026 ويستمر حتى 31 يناير 2026، على أن يتم التقديم إلكترونيًا فقط من خلال الموقع الرسمي للمدارس الرسمية الدولية عبر الرابط التالي: اضغط هنا

علمًا بأنه لن يُلتفت إلى أي طلبات مقدمة بوسائل أخرى، وذلك ضمانًا للشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

وتُعد المدارس الرسمية الدولية (International Public Schools – IPS) نموذجًا تعليميًا حكوميًا متميزًا، ويستهدف إتاحة تعليم دولي بمعايير عالمية داخل منظومة التعليم الحكومي.

وتطبق هذه المدارس مناهج دولية تُدرس باللغة الإنجليزية، مع الالتزام بتدريس المواد القومية، بما يشمل اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية، كما توفر المدارس بيئة تعليمية حديثة تعتمد على كثافات طلابية مناسبة، ومعلمين مؤهلين ومدربين على طبيعة المناهج الدولية، إلى جانب الاهتمام بالأنشطة التربوية والتكنولوجية وتنمية مهارات التفكير النقدي وبناء شخصية الطالب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم التعليم الحكومي التعليم الفني رياض الأطفال فتح باب التقديم للالتحاق فتح باب التقديم منظومة التعليم وزارة التربية والتعليم

مواد متعلقة

وزير التعليم يفتتح مدرسة أنسي ساويرس للتكنولوجيا التطبيقية والإنشاءات

اعمل حسابك في هذا الموعد، انقطاع المياه عن بعض المناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات

لو طفلك بيشرب لبن نان، 5 خطوات عاجلة بعد تحذير "سلامة الغذاء"

قطع المياه عن عدد من المناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات الجمعة المقبل

من المطار إلى أبو النمرس، خريطة حملات الجيزة ضد احتلال الشارع

التعليم تصدر تعليمات مشددة استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية

التعليم تعلن مواعيد إعادة امتحان البرمجة لـ أولى ثانوي عبر منصة Kiro

ضبط مصنع أعلاف غير مرخص بالصف ومصادرة مخلفات دواجن مجهولة المصدر
ads

الأكثر قراءة

نص القرار الجمهوري بتعيين شريف كمال نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات

أول قرار جمهوري في 2026

سعر الـ100 ين ياباني أمام الجنيه بالبنك المركزي اليوم الخميس

اتحاد منتجي الدواجن يكشف حقيقة ارتفاع أسعار الكتاكيت

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الخميس 8-1-2026

8 معلومات عن متحف قرّاء القرآن الكريم بمركز مصر الإسلامي بالعاصمة الجديدة (صور)

كيف تتقدم بطلب تملك وحدة سكنية إلكترونيًّا؟

بعد “أفندينا”.. سقوط شبكات فساد جديدة في شركة كهرباء شمال القاهرة.. تنزيل درجة رئيس قطاع و4 من مديري العموم بعد ثبوت تورطهم.. وكشف تجاوزات مالية خطيرة

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الخميس 8-1-2026

سعر الـ100 ين ياباني أمام الجنيه بالبنك المركزي اليوم الخميس

البلاستيك بـ 30 جنيه، أسعار الخردة في مصر اليوم الخميس

الدولار يسجل 12,300 ليرة في مصرف سوريا المركزي اليوم

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

رئيسة الديوان، كل ما تريد معرفته عن السيدة زينب الموجودة بالقاهرة

هل كان الإسراء بالروح فقط أم بالجسد؟ اعرف أقوال العلماء

هل يجوز الكذب في السيرة الذاتية للحصول على فرصة عمل؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية