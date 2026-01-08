النقل العام تدرس زيادة عدد الأتوبيسات وقت الذروة

18 حجم الخط

أكد الدكتور عصام الشيخ رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة، أنه تم عقد اجتماع لبحث مشكلة التكدسات وقت الذروة، وذلك لإيجاد حلول جذرية لمشكلة المواصلات وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

ووجه رئيس الهيئة بدراسة زيادة عدد أتوبيسات النقل العام خلال أوقات الذروة الصباحية، وذلك من الساعة 6:30 صباحًا حتى 8:00 صباحًا، بما يسهم في تخفيف التكدسات وتيسير حركة المواطنين.

كما أكد على دراسة استحداث خطوط جديدة تخدم المناطق الأكثر احتياجًا، في إطار خطة الهيئة المستمرة لتطوير منظومة النقل العام ورفع كفاءتها بما يلبّي احتياجات المواطنين لافتا إلى أن هيئة النقل العام مستمرة في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحسين جودة الخدمة وتحقيق الصالح العام.

الكارت مسبق الشحن

وكان المهندس عصام عبد الخالق الشيخ رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام، أصدر توجيهات أن تكون تعريفة الركوب طبقا لعدد المحطات التي يستخدمها الراكب وليست تعريفة موحدة على جميع خطوط شبكة هيئة النقل العام.

يأتى ذلك تزامنا مع تطبيق الدفع الإلكتروني بدلا من التذكرة الورقية من خلال كارت مسبق الشحن، حيث يتم خصم قيمة الرحلة إلكترونيا عند تمرير جهاز التحصيل وفقا لعدد المحطات.

ويمكن الحصول على الكارت مسبق الشحن من خلال محطات الأتوبيس أو منافذ الدفع الفورى، على أن يتم وضع آلية تشغيل جديدة للمحصلين بعد تعميم تجربة الدفع الإلكتروني تتضمن تشغيل من يحمل رخصة قيادة مهنية كسائق أو تأهيل المحصلين الراغبين فى الحصول على رخصة قيادة مهنية أو تحويلهم للعمل فى وظائف إدارية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.