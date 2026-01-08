الخميس 08 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

إدارة المتحف المصري الكبير ترصد ثلاثة مواقع إلكترونية مزورة لدخول الزائرين

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
18 حجم الخط

أعلنت وزارة السياحة والآثار عن رصد ثلاثة مواقع إلكترونية مزورة تقوم ببيع وحجز تذاكر دخول وزيارة المتحف المصري الكبير وهي (https://visit.grandegms.com/TourTkt) و(https://grand-egyptian-museum.cairo-tickets.com/) و(https://play.google.com/store/search?q=grandegyptian%20museum&c=apps ).

المواقع المزورة لبيع تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير 

يأتي ذلك في إطار المتابعة الدورية والمستمرة التي تقوم بها إدارة المتحف المصري الكبير لرصد ومتابعة ما يُنشر على شبكة الإنترنت، ولا سيما المواقع والمنصات الإلكترونية التي تدّعي ارتباطها بالمتحف، ويجري حاليًا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المواقع، تمهيدًا لإغلاقها ومحاسبة القائمين عليها.

وحرص إدارة المتحف على صون مكانة المتحف المصري الكبير باعتباره أحد أهم الصروح الثقافية والحضارية والسياحية على مستوى العالم، وحماية لحقوق زائريه ومنع أية محاولات لاستغلالهم أو الإضرار بهم ماديًا أو معنويًا.

وتؤكد إدارة المتحف أن هذه المواقع الإلكترونية لا تمت للمتحف المصري الكبير بصلة، وأنها تهدف إلى تضليل واستغلال المواطنين والراغبين في زيارة المتحف، مشددة على أن الموقع الإلكتروني الرسمي والوحيد المعتمد لشراء تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير هو. (www.visit-gem.com)

كما تهيب إدارة المتحف بمستخدمي شبكة الإنترنت ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الحذر وعدم التعامل مع أو شراء تذاكر زيارة المتحف من أي مواقع أو منصات إلكترونية، غير الموقع الرسمي المُشار إليه، تدّعي بيع تذاكر الزيارة؛ إذ إنها مواقع غير رسمية ومُزوَّرة ولا تمت للمتحف بصلة، مؤكدة على أنها ستواصل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أية محاولات مماثلة.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة السياحة والآثار المتحف المصري الكبير المتحف المصري دخول وزيارة المتحف المصري الكبير زيارة المتحف المصري الكبير إدارة المتحف المصري الكبير مكانة المتحف المصري الكبير الانترنت

مواد متعلقة

العامة للاستعلامات: 250 وسيلة إعلام عالمية ترصد افتتاح المتحف الكبير وتحسن الاقتصاد المصري في نوفمبر

رابط الموقع الإلكتروني المعتمد لشراء تذاكر المتحف المصري الكبير

أخبار مصر اليوم: سحب منخفضة على السواحل الشمالية والوجه البحري.. وزير العمل يصدر قرارًا لتنظيم تشغيل ذوي الهمم بالمنشآت.. إغلاق موقع إلكتروني مزور لبيع تذاكر المتحف المصري الكبير

السياحة: إغلاق موقع إلكتروني مزور لبيع تذاكر المتحف المصري الكبير

ads

الأكثر قراءة

الدوري السعودي، الهلال يتقدم على الحزم 1-0 في الشوط الأول

أول قرار جمهوري في 2026

نص القرار الجمهوري بتعيين شريف كمال نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات

تحريات مكثفة لكشف ملابسات اتهام لاعبي الأهلي والإسماعيلي بجلب فتيات لفيلا بالتجمع

اتحاد منتجي الدواجن يكشف حقيقة ارتفاع أسعار الكتاكيت

تأجيل محاكمة سارة خليفة وآخرين في قضية تصنيع المخدرات لـ1 فبراير

محمد صبحي خلال تكريمه بعيد الثقافة الثاني: عندما تعطي وطنك الانتماء سيمنحك الاحتواء

سموحة وحرس الحدود يحتكمان لركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 بالأشواط الإضافية

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم عالميا اليوم الخميس

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الخميس

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الخميس 8-1-2026

سعر الـ100 ين ياباني أمام الجنيه بالبنك المركزي اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية الصائمين في شهر رجب، رددها

تفسير رؤيا العدو في المنام وعلاقتها بمشاكل قادمة

رئيسة الديوان، كل ما تريد معرفته عن السيدة زينب الموجودة بالقاهرة

المزيد
الجريدة الرسمية