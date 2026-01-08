إدارة المتحف المصري الكبير ترصد ثلاثة مواقع إلكترونية مزورة لدخول الزائرين

18 حجم الخط

أعلنت وزارة السياحة والآثار عن رصد ثلاثة مواقع إلكترونية مزورة تقوم ببيع وحجز تذاكر دخول وزيارة المتحف المصري الكبير وهي (https://visit.grandegms.com/TourTkt) و(https://grand-egyptian-museum.cairo-tickets.com/) و(https://play.google.com/store/search?q=grandegyptian%20museum&c=apps ).

المواقع المزورة لبيع تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير

يأتي ذلك في إطار المتابعة الدورية والمستمرة التي تقوم بها إدارة المتحف المصري الكبير لرصد ومتابعة ما يُنشر على شبكة الإنترنت، ولا سيما المواقع والمنصات الإلكترونية التي تدّعي ارتباطها بالمتحف، ويجري حاليًا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المواقع، تمهيدًا لإغلاقها ومحاسبة القائمين عليها.

وحرص إدارة المتحف على صون مكانة المتحف المصري الكبير باعتباره أحد أهم الصروح الثقافية والحضارية والسياحية على مستوى العالم، وحماية لحقوق زائريه ومنع أية محاولات لاستغلالهم أو الإضرار بهم ماديًا أو معنويًا.

وتؤكد إدارة المتحف أن هذه المواقع الإلكترونية لا تمت للمتحف المصري الكبير بصلة، وأنها تهدف إلى تضليل واستغلال المواطنين والراغبين في زيارة المتحف، مشددة على أن الموقع الإلكتروني الرسمي والوحيد المعتمد لشراء تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير هو. (www.visit-gem.com)

كما تهيب إدارة المتحف بمستخدمي شبكة الإنترنت ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الحذر وعدم التعامل مع أو شراء تذاكر زيارة المتحف من أي مواقع أو منصات إلكترونية، غير الموقع الرسمي المُشار إليه، تدّعي بيع تذاكر الزيارة؛ إذ إنها مواقع غير رسمية ومُزوَّرة ولا تمت للمتحف بصلة، مؤكدة على أنها ستواصل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أية محاولات مماثلة.



