أخبار مصر

توفير فرص عمل برواتب تصل لـ 35 ألف جنيه بمشروع الضبعة النووي

أعلن وزير العمل محمد جبران اليوم الخميس، أنه وبالتعاون مع شركة نيكيمت، إحدى الشركات العاملة بمشروع الضبعة النووي، تتوافر فرص عمل جديدة لعدد من المهن الفنية والتخصصية، وذلك في إطار جهود الدولة لربط التدريب بالتشغيل وتوفير فرص عمل لائقة داخل المشروعات القومية الكبرى.

وتشمل فرص العمل المعلنة المهن التالية: حداد مسلح – الراتب يبدأ من 14,250 جنيهًا، نجار مسلح – الراتب يبدأ من 14,250 جنيهًا.. فورمجي – الراتب يبدأ من 14,250 جنيهًا فني تركيبات هياكل معدنية – الراتب يبدأ من 14,250 جنيهًا.. لحام أرجون – الراتب يبدأ من 35,000 جنيه..لحام كهرباء – الراتب يبدأ من 25,000 جنيه.

وزارة العمل تُعلن فرص عمل جديدة برواتب مجزية بمشروع الضبعة النووية

وأوضحت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل أن موعد التواجد والتقديم  الاختبارات يبدأ من الأحد المقبل الموافق 11 يناير 2026 وحتى 15 يناير 2026، وذلك بمقر الوزارة الكائن 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر، وذلك من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهرا. 

كما أشارت إلى أن المزايا المقدمة للعاملين تشمل: ثلاث وجبات يوميًا..وسكن..ومواصلات داخلية من مقر السكن إلى مواقع العمل نظام عمل 24 يومًا مقابل 6 أيام راحة.

وأكدت أنه بالنسبة للمهارات المهنية ذات الكفاءات المتميزة، سيتم تحديد رواتب أعلى وفقًا لمستوى الخبرة والكفاءة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص وزارة العمل على دعم الشباب، وتوفير فرص عمل حقيقية وآمنة، وتعظيم الاستفادة من الكوادر الفنية المصرية داخل المشروعات القومية الاستراتيجية.

