الخميس 08 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا بفض دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب

السيسي، فيتو
السيسي، فيتو
18 حجم الخط

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 11 لسنة 2026، بـ فض دور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الثاني لـ مجلس النواب.

الرئيس السيسي يفض انعقاد مجلس النواب

ونص القرار، الذي جاء بعد الاطلاع على الدستور، واللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، وبعد موافقة مجلس النواب، على أن يُفض دور الانعقاد اعتبارًا من يوم الخميس 19 رجب سنة 1447 هجرية، الموافق 8 يناير سنة 2026 ميلادية.

 

كما نصت المادة الثانية من القرار على نشره في الجريدة الرسمية.

 

وصدر القرار برئاسة الجمهورية في 18 رجب سنة 1447 هجرية، الموافق 7 يناير سنة 2026 ميلادية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب فض دور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الثاني الجريدة الرسمية

مواد متعلقة

لا بد من الاستقالة، وظائف يحظر الجمع بينها وبين عضوية مجلس النواب

ضوابط وشروط تعيين أعضاء مجلس النواب ونسبتهم

موعد تسليم كارنيهات عضوية النواب 2026 للفائزين بالدوائر الملغاة والمعينين

اليوم الثانى، بدء استقبال النواب الجدد لاستلام كارنيه عضوية البرلمان

ads

الأكثر قراءة

الدوري السعودي، النصر والقادسية يتعادلان سلبيا في الشوط الأول

للطلاب والمعلمين، قرار مهم من تعليم القاهرة بشأن التليفونات المحمولة داخل لجان الامتحانات

محمد صبحي خلال تكريمه بعيد الثقافة الثاني: عندما تعطي وطنك الانتماء سيمنحك الاحتواء

ثبات الدولار الكندي في مصر وسط ترقب تحركات الأسواق

الدوري السعودي، الهلال يتقدم على الحزم 1-0 في الشوط الأول

ساويرس: التضييق على الحريات يقتل الإبداع والثقافة

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا بفض دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب

السوبر الفرنسي، باريس سان جيرمان يتقدم على مارسيليا بهدف في الشوط الأول

خدمات

المزيد

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي (آخر تحديث)

12.98 جنيه، سعر الريال القطري في البنك الأهلي بختام تعاملات اليوم

سعر كيلو الأرز اليوم الخميس

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى كتاب مرقوم، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 9 بسورة المطففين

هل يُكتب أجر العمرة لمن لم يستطع الذهاب بسبب ضيق الرزق؟ أمين الفتوى يوضح(فيديو)

هل الخمار أفضل أم النقاب؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية