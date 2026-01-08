الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا بفض دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب

18 حجم الخط

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 11 لسنة 2026، بـ فض دور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الثاني لـ مجلس النواب.

الرئيس السيسي يفض انعقاد مجلس النواب

ونص القرار، الذي جاء بعد الاطلاع على الدستور، واللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، وبعد موافقة مجلس النواب، على أن يُفض دور الانعقاد اعتبارًا من يوم الخميس 19 رجب سنة 1447 هجرية، الموافق 8 يناير سنة 2026 ميلادية.

كما نصت المادة الثانية من القرار على نشره في الجريدة الرسمية.

وصدر القرار برئاسة الجمهورية في 18 رجب سنة 1447 هجرية، الموافق 7 يناير سنة 2026 ميلادية.

