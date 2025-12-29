أمين عام الجبهة الوطنية: البرلمان الجديد قادر على تحقيق طموحات المصريين

18 حجم الخط

أكد السيد القصير، الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، أن جولة الإعادة المتبقية في 30 دائرة الملغاة ضمن المرحلة الأولى تمثل الخطوة الأخيرة قبل تشكيل مجلس النواب الجديد، بما يضمن برلمانًا قادرًا على تحقيق طموحات المصريين والمساهمة في مسيرة الدولة نحو التنمية والبناء.

العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم ويسير

وقال القصير، أن العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم ويسير، بما يتيح للناخبين ممارسة حقهم الدستوري في الإدلاء بأصواتهم، مشيرًا إلى المتابعة الدقيقة التي تقوم بها كل فرق الحزب لضمان انضباط العملية الانتخابية في الدوائر التي تُجرى بها جولة الإعادة.

متابعة ورقابة

وشدد الأمين العام على أن العملية الانتخابية تحظى بمتابعة ورقابة كل الجهات المسؤولة عن إدارتها في جميع مراحلها، لضمان اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لصون إرادة الشعب المصري والحفاظ على انضباط المشهد الانتخابي لانتخابات مجلس النواب 2025.

مؤسسات الدولة

وشدد على ضرورة دعم جميع مؤسسات الدولة حتى تتمكن من أداء دورها بكفاءة في ظل المتغيرات الإقليمية شديدة التعقيد، مؤكدًا أن تكاتف الجبهة الداخلية هو الركيزة الأساسية للحفاظ على استقرار الدولة المصرية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الراهنة.

